民進黨又翻車？傳合作趙正宇　國民黨酸賴清德：支持土地掮客嗎

▲桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨傳出將在桃園市第六選區禮讓無黨籍立委趙正宇，國民黨發言人楊智伃、桃園市議員凌濤今（13）日召開記者會痛批，趙正宇不僅曾逃漏稅，還是土地掮客，仲介土地大賺2000多萬，716的凱道遊行主軸之一就是居住正義，呼籲民進黨總統參選人賴清德好好思考自己的標準，懸崖勒馬。

凌濤指出，趙正宇在2020年涉入SOGO案，北檢在趙的住家查扣920萬現金，而且還發現前趙正宇立委辦公室主任林家騏幫殯葬業者喬事情，假冒趙正宇名義，詐取殯葬業者1100萬。

凌濤說，林家騏敢對外放話，宣稱可以跟陽管處、營建署處理土地業務，就是因為趙正宇上樑不正下樑歪，北檢調查報告指出，趙正宇從2018年起，仲介土地，收取仲介佣金，其中一筆221萬的收入，涉嫌逃漏稅48萬。

凌濤表示，920萬未被認列不明財產，是因為趙正宇仲介土地、賺取佣金，這段時間，趙正宇共收了2339萬，法院還提到，趙的妻子也在做仲介土地。凌續指，趙正宇從擔任第一任立委起，就在協助建商炒地皮、買土地、仲介收佣金，收了2000多萬，光是收佣金就比立委薪水還多，這是人民希望看到的立委嗎？

凌濤質問，賴清德還要禮讓趙正宇嗎？這是賴清德口中的台灣價值、民主大聯盟嗎？前任桃園市長鄭文燦縱容桃園市八德會館詐騙集團炒地案，現在賴清德又要縱容、禮讓趙正宇這種土地掮客嗎？且高房價是年輕人最痛的一塊，桃園市民看到房價飆漲，本周末也要辦居住正義大遊行，呼籲賴清德好好思考自己的標準，懸崖勒馬。

楊智伃則說，賴清德口中的民主大聯盟不斷翻車，其推薦的候選人還逃漏稅，恐怕該選區的民眾，都感到非常痛心！