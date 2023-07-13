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新竹棒球場重生現曙光　高虹安偕大聯盟場務專家檢視

▲新竹市長高虹安偕同Chad Olsen至新竹市立棒球場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安偕同Chad Olsen至新竹市立棒球場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

美國MLB職棒大聯盟場務專家Chad Olsen抵台！新竹市長高虹安今(13)日偕同Chad Olsen至新竹市立棒球場展開場地檢測與評估工作，除全面檢視棒球場狀態，今日預計開挖8處1公尺*1公尺的土壤，測試清碎石層或底層的排水狀態。高虹安表示，盼藉Chad Olsen總經理超過25年的棒球場務專家生涯經歷，協助改善優化新竹棒球場，讓棒球場重生，力拚明年賽事開打！

高虹安今日一早偕同MLB場務專家，同時也是BrightView公司運動草坪事業部總經理(General Manager, BrightView Sports Turf.)Chad Olsen等人，至新竹棒球場全面檢視棒球場狀態，首先由悍創副總經理王德堯簡報說明檢測流程，接著進行斷面開挖暨排水檢視，其中內野停車場上方區開挖至PC層、外野區開挖至原土層，深度約30至60公分不等。

新竹市府指出，今日棒球場改善專業諮詢及檢測場勘，上午進行斷面開挖暨排水檢視、環場勘查、重要比賽區勘查、周邊設備勘查；預計下午將針對球場所挖掘之孔洞進行斷面與土層材質檢視、土壤與石材取樣、排水測試等，專家將在盤點球場各項狀況及數據後，後續提供相關改善建議。

高虹安感謝Chad Olsen總經理不畏艱難相挺，跨海協助市府改善新竹棒球場場地，除表達共同改善新竹棒球場的決心與毅力，也盼借助Chad Olsen從奧運賽事、MLB海外賽、歷屆世界棒球經典賽等豐富的大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事的世界級專業力量，徹底解決球場問題。

「選手與球迷的安全，是市府最重視的事情」高虹安直言，今日上午進行排水暨斷面開挖，確實發現如手套等廢棄物，市府全程紀錄，後續將提供檢調；另也在外野發現設計問題，如側溝與上方放撞板間隙過大、排水坡度等，下午將進行排水測試，並將土壤送往美國實驗室進行檢測，後續將併同今日場勘情形給予改善報告，希望儘速還給市民一座安全且真正可舉辦重大賽事的棒球場。

有關部分議員關切為何不能進入球場及實際互動，市府表示，事實上，最開始美國BV公司不願意開放媒體與政治人物入場，希望能讓專家顧問專注於現場工作，在市府收到議員和媒體請求後，也積極爭取與美方專家溝通協調，美方專家同意媒體及議員可於現場拍攝工程作業，但必須不能接觸專家現場作業為原則進行相關流程。由於新竹市34位議員、若再加上議員助理和數十家媒體，恐人數眾多混亂，加諸現場還有怪手機具施作情況下，考量人員安全，安排於樓上戶外區，讓大家可一目瞭然工程施作情況。市府尊重美方專家專業，盼府會同心協力共同改善棒球場問題，以順利啟用開打賽事為目標。

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