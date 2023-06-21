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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹棒球場管理費149萬變1490萬　市府澄清大烏龍：人員口誤

▲▼新竹棒球場。（圖／新竹市府提供）

▲針對市議員林彥甫的臉書貼文，新竹市府也做出回應。（圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會今日舉行第3次改善監督小組會議，市議員林彥甫隨後也在臉書貼文表示，「據市府說法，現在只有一名新竹市立體育場的約聘人員在管理整座棒球場！光水電、保險等基礎維護八個月要花上 1490 萬…」市府稍早做出回應。

市府澄清，目前新竹市立棒球場由體育場負責維管，教育處、工務處、社會處、警察局皆會跨單位協助，整體而言並非只有1名同仁負責維管；而體育場日常指派1名同仁負責巡視，該人員長達37年的新竹市立棒球場相關維管經驗，適才適所。

市府表示，如同議員一再強調「尊重專業」，市府在棒球場必須改善的前提之下更是「完全尊重專業」。中華民國棒球協會和第三次體檢會都於今年4月建議，市府應進一步尋求美國大聯盟的專業協助，市府也的確積極接洽，終於在5月取得美國大聯盟唯一指定場務單位BrightView的正面回應。

同時，市府也同步委請場務人員根據台中洲際棒球場經驗，繪製新竹棒球場的改善書圖。惟兩球場條件不同，台中洲際棒球場的工法不一定完全適合新竹棒球場，大聯盟場務專家將會依其專業，協助市府核定改善書圖，甚至調整書圖或繪製新的書圖。因此，市府不只是遵照台中洲際棒球場的模式，而且是WBC模式，也是BrightView改善球場的固定流程，BrightView協助海外球場，都是依循相同的流程來進行。

此外，市府也特別出示資料更正，「光水電、保險等基礎維護八個月要花上 1490 萬…」部份為現場管理人員回覆議員詢問時口誤，實際正確金額應為149萬5200元。

市府指出，第三次體檢會提出「尋求大聯盟協助、改善與檢測並行」之建議，市府都正在執行。市府表示，5/31土壤隨機取樣挖取檢測，就是BrightView憑專業要改善球場的前置作業、固定程序，必須作為後續改善的參考。市府說明，新竹棒球場未來的改善過程，美國大聯盟場務單位BrightView也會隨時依其需要取土檢測，另外，有關底部清碎石層排水的測試，也是為了確認改善方案是否可行，目前所安排的檢測都是為了讓棒球場可以順利進行改善的前置作業，市府將力拼明年重新啟用球場。

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