扯！新竹棒球場「雜草高到胸口」　基礎維護8個月燒1490萬

▲新竹市議員林彥甫曝光棒球場現況。（圖／林彥甫提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

斥資12億的新竹棒球場於去年7月風光開幕，原預計要做中華職棒味全龍隊的主場之一，沒想到才啟用就造成球員受傷，後續接二連三的缺失也一一曝光，因而關閉場地無法使用，高虹安市長上任後也積極針對球場進行檢討、改善，但棒球場何時全面開挖、全面整修開打仍遲遲沒有結果，今天上午新竹市議會棒球場改善監督小組召開會議，市議員林彥甫也揭露新竹棒球場狼藉現況。

新竹市議會今日舉行第3次改善監督小組會議，多位議員追問市府5月19日大雨後室內淹水改善與5月30日市府自行開挖送美檢測情形。之後市議員林彥甫更在臉書貼文表示，「據市府說法，現在只有一名新竹市立體育場的約聘人員在管理整座棒球場！光水電、保險等基礎維護八個月要花上 1,490 萬！草皮之後要整個挖掉重來做排水工程，市府說改善工程書圖已經由台中洲際球場的場務技師畫好，但還要等到美國大聯盟場務廠商 Bright View 的專家核定，預計8月底前核定後才會進場改善。」

▲▼林彥甫引據市府說法，目前只有一名約聘人員在管理整座棒球場，光水電、保險等基礎維護八個月要花上 1490 萬！





林彥甫表示，市府於 6/12 默默上網招標「 新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」，招標單位新竹市立體育場，總經費180萬，履約日期到10/31。今日改善小組會議許多議員也詢問，5/19淹水所造成的問題和損失誰負責，市府則以「工程還沒驗收」要廠商吞下去，但實際上去年沒驗收怎開打、怎點交給龍來，可以想像未來很可能又會走上司法攻防一途。

「更誇張的是上個月5/31市長室的開挖，竟然跟體檢會建議的檢測和改善一起挖不同！」林彥甫說，他不追問還不肯說清楚，然後問科學方法和由誰決定地點的，也只回說「依照台中洲際棒球場」，直呼「實在太扯！」

林彥甫說，會持續緊盯改善進度，讓球場改善回歸專業，不然很可能明年3月重返球季的夢又會再一次破碎。

▲▼新竹市棒球場何時能開打，目前還沒有明確期程。



