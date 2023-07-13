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新竹棒球場8處開挖！大聯盟場務專家現身　議員抗議「看默劇」

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／新竹市府提供）

▲美國MLB職棒大聯盟場務專家Chad Olsen今日進入新竹棒球場進行檢測開挖。（圖／新竹市政府提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安今(13)日偕同美國MLB職棒大聯盟場務專家Chad Olsen至新竹市立棒球場展開場地檢測與評估工作，除全面檢視棒球場狀態，今日預計開挖8處1公尺*1公尺的土壤，測試清碎石層或底層的排水狀態。

市府與檢驗專家小組進入棒球場後，由悍創副總經理王德堯簡報說明檢測流程，接著進行斷面開挖暨排水檢視，其中內野停車場上方區開挖至PC層、外野區開挖至原土層，深度約30至60公分不等。

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／新竹市府提供）

▲▼除全面檢視棒球場狀態，今日預計開挖8處1公尺*1公尺的土壤，測試清碎石層或底層的排水狀態。

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／新竹市府提供）

市府表示，今日棒球場改善專業諮詢及檢測場勘，上午進行斷面開挖暨排水檢視、環場勘查、重要比賽區勘查、周邊設備勘查；預計下午將針對球場所挖掘之孔洞進行斷面與土層材質檢視、土壤與石材取樣、排水測試等，專家將在盤點球場各項狀況及數據後，後續提供相關改善建議。

高虹安說，上午開挖確實發現如手套等廢棄物，市府全程紀錄，後續將提供檢調；另也在外野發現設計問題，如側溝與上方放撞板間隙過大、排水坡度等，下午一併進行排水測試，並將土壤送往美國實驗室進行檢測。

不過，今日的檢驗行程市府將議員規劃在外圍看台區，引起不滿。林彥甫議員以「看默劇」形容，稱議員被關在三樓貴賓席只看得到開挖動作，完全聽不到說明，即使反映使用麥克風也沒用。質疑高虹安沒有誠意府會合作，議員這一行，根本是幫市府背書。

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／市議員林彥甫提供）

▲▼市議員林彥甫抗議市府將議員規劃在三樓看台區，只看得到動作，聽不到說明。（圖／市議員林彥甫提供）

▲▼新竹棒球場開挖。（圖／市議員林彥甫提供）

市議會民進黨團也表示，悍創運動行銷公司今日上午坦承，市府五月底開挖取樣的七包土壤由其保管，並將連同本次開挖的土壤送美方檢驗。這也證明市府五月底的「不專業開挖」只是作秀，不然為何七月才得標的悍創公司五月就能取得土壤樣本，執行標案內容，明顯違反「採購法」程序。

市府回應，因美國BV公司不願意開放媒體與政治人物入場，希望能讓專家顧問專注於現場工作，市府收到議員和媒體請求後，也積極爭取與美方專家溝通協調，美方專家才讓步，同意媒體及議員可於現場拍攝工程作業，但必須不能接觸專家現場作業為原則進行相關流程。

市府解釋，竹市34位議員、加上議員助理和數十家媒體，恐人數眾多混亂，現場還有怪手機具施作情況下，考量人員安全，才安排於樓上戶外區，讓大家可一目瞭然工程施作情況。澄清市府尊重美方專家專業，也盼府會同心協力共同改善棒球場問題，以順利啟用開打賽事為目標。

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