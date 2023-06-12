12億新竹棒球場傳街友入住　市府喊「勿傳舊照片」巡查無發現

▲市府表示，新竹市立棒球場內部正積極改善舊有問題。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

10日有網友在社群網站貼出照片，指出新竹市立棒球場有街友歇息一事，新竹市政府今(12)日說明，查閱網傳照片、昨(11)日及今日現場實地勘查，照片所示街友休息之處並非在棒球場內部，該處為外部騎樓，警察局、社會處接獲通報後前往了解情形，當下並未見到街友，現場也已清除相關雜物回復乾淨，希望外界勿再轉傳舊照片，以免誤解實際現況。

警察局說明，第一分局北門所昨(11)日晚間接獲通報後，立即至新竹市立棒球場查看，當時並未有街友在場，僅發現地上有些許雜物，研判街友已移置其他地方，並已先行協助清理完成。另編排同仁每2小時前往該處巡視查看，持續加強新竹市立棒球場周遭街友逗留勸離，截至昨日晚間至今日中午，均未發現街友行蹤。

▲警察局說明，至新竹市立棒球場查看，當時並未有街友在場。（圖／記者陳凱力翻攝）

社會處表示，為協助街友安置與輔導，市府除每週定期或不定期巡訪地下道街友，並依街友需求提供夜宿安置、民生物資，媒合醫療等。未來警察局與社會處將安排同仁不定期前往該處巡視查看。

社會處指出，市府委託竹安公益慈善服務協會辦理街友夜宿收容服務，共可收容18位街友，將依街友意願提供收容安置，並請其配合收容處所相關規範，如不願意回歸家庭，市府也持續由社工關懷了解其生活需求。

市政府也表示，新竹市立棒球場內部正積極改善舊有問題，而外部維護也會加強管理。

▲市政府表示，新竹市立棒球場內部正積極改善舊有問題，而外部維護也會加強管理（圖／記者陳凱力翻攝）