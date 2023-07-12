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倒數4個月！雲林飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

▲雲林縣11月1日飲料店全面禁用一次性塑膠杯，若違反限塑規定的業者可裁處1200元以上，6000元以下的罰鍰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣11月1日飲料店全面禁用一次性塑膠杯，若違反限塑規定的業者可裁處1200元以上，6000元以下的罰鍰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為加速落實「減塑行動」，自2023年11月1日起轄內所有「飲料店」，包括連鎖及非連鎖均將不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質之PLA杯及保麗龍杯，雲林縣環保局呼籲業者即早因應，避免違規受罰。

環保局指出，一次性塑膠用品對環境造成嚴重的污染問題，每年全球生產和丟棄的塑料杯數量也相當可觀，這些塑料杯非生物可分解，若無法有效回收，最終將進入海洋和陸地環境，給生態系統和生物多樣性帶來了威脅，配合環保署限塑政策，雲林縣與轄內業者多次溝通後訂定11月1日飲料店全面禁用一次性塑膠杯，若違反限塑規定的業者可裁處1200元以上，6000元以下的罰鍰。

環保局呼籲業者務必配合政策執行，可提前盤點庫存並準備替代材質，應於期限內完成一次用飲料杯的替換工作，環保局仍會持續宣導及輔導稽查，也呼籲民眾「自備、重複、少用」落實源頭減量，養成自備環保杯或租借循環杯的習慣，以行動為環保盡一份心力。
 
環保局表示，目前在斗六及虎尾地區已有與飲料店合作推出雲林縣循環杯租借服務，忘記攜帶環保杯的民眾，可以透過雲林縣循環杯租借系統租借循環杯，連鎖飲料店還可提供5元折價優惠，省錢又環保，歡迎民眾多加使用。

▲雲林縣11月1日飲料店全面禁用一次性塑膠杯，若違反限塑規定的業者可裁處1200元以上，6000元以下的罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣循環杯，可透過系統租借使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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