西螺水果業者超佛心！　200箱芒果免費搬...現賺400民眾爽翻

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣芒果冰夯到韓國天價熱賣，雲林西螺鎮一家水果批發商今（12）日大發佛心，直接一人送一箱，業者於自創社團中大放送，宣布下午三點到六點可到店面領取，結果貼文一出大排長龍，200箱的芒果，不到2小時就秒殺。「菜市街1號果舖」業者陳先生表示，會大方送芒果，除了協助農民行銷外，一方面也同時回饋西螺鄉親。

▲西螺佛心水果舖收購芒果熟果，大放福利免費送鄉親。（圖／記者蔡佩旻攝）

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位於西螺鎮菜市街的「菜市街1號果舖」今日下午於店舖社團發布送芒果貼文，「本社團放福利，凡是社團成員，免消費！下午15-18點來店就送芒果15顆裝，一人一箱送完為止。」貼文一出引起網友湧入留言「這麼爽！」「佛心老闆」「老闆人真好！」。

▲冰涼的芒果超消暑，民眾帶著孩子來抱走一整箱芒果。（圖／記者蔡佩旻攝）

下午3點一到門口即大排長龍，民眾憑手機正名為社團團員，每人抱走一箱15顆、重10斤、總價約400元的芒果，各個笑容滿面直呼賺到了！業者陳先生受訪表示，芒果過今年大豐收，採購時看到大量芒果堆積如山，也不太能久放，就想說幫幫農民，把熟果也一起收購回來，一方面協助農民銷化，一方面帶回來放福利給西螺鄉親。

▲只要確認是社團成員，不用消費立刻抱走一整箱芒果。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲業者陳先生（中）於自創社團中放福利，今日下午15時至18時可到店面領取，貼文一出大排長龍，不到2小時及秒殺。（圖／菜市街1號果舖提供）