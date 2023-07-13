　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張麗善積極改善雲林道路安全　交通部7月10日視導獲讚賞

▲交通部等單位代表7月10日南下雲林視導道路安全等工作。（圖／雲林縣政府提供）

▲交通部等單位代表7月10日南下雲林視導道路安全等工作。（圖／雲林縣政府提供）

記者陳弘修／台北報導

對於雲林縣在今年5月被交通部長王國材點名道路安全作為有待加強，雲林縣長張麗善13日表示，她跟縣府團隊的同仁們比任何人都關心雲林的道安，以及長輩的用路安全。根據縣警局統計截至6月份A1死亡人數，雲林縣是全國第三，七月份截至13日僅增加7個A1，顯示雲林道安跟用路人對於使用道路的常識和機警度已有增加。

雲林縣政府13日發布新聞稿指出，在縣長張麗善指示下立即進行改善道路安全精進作為，縣府已投入4800萬給縣警局執行交通安全設施改善，加強執法提升見警率，另外，張麗善也與社會處共同募得6174頂安全帽，免費贈送低收入戶且領有駕照民眾，為弱勢族群安全多加一層保障，並宣導「戴、扣、拉、緊」正確戴帽方法，呼籲縣民騎車時要記得保護自己生命。

在持續宣導的工作上，雲林縣政府新聞處也向中央申請經費辦理112年雲林縣辦理交通部補助村里長與路老師合作宣導高齡交通安全案，於全縣易發生車禍鄉鎮村里舉辦48場的路老師道路安全講習，採前後測試來統計長者對於用路安全知識是否改善。

雲林縣政府表示，交通部在7月10日曾召集內政部營建署、警政署、教育部及運輸研究所等單位，視導雲林縣政府。在這個「112年交通部行人安全環境改善專案視導」第16站的場合上，跨部會的代表們也就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等工作，聽取簡報及實地查證。

雲林縣政府指出，視導小組前往現地視導四個地點後，發現雲林縣是農業大縣且高齡長者比例高，兼顧在地居民生活、農作及積極辦理觀光活動並重，更應提供鄉親、遊客及學子安全的交通環境及一條順平與續進的人行通道，中央及地方政府間互相合作，首長有決心，基層才有決心，縣市政府營造行人友善環境，需各局處通力改善，縣長張麗善特別感謝交通部參事沈慧虹對於雲林在道安改善上的鼓勵與支持。


雲林縣政府強調，在張麗善帶領團隊統籌分工下，雲林縣體檢校園周邊通學廊道，提供學生從家門到校門一條安全的步行通道，並重視長輩通行需求，從長照、關懷據點、長青學苑、醫療院所等，串聯安全、友善「行」的環境。

對於雲林縣幅員廣大，積極處理人行車行空間改善，執行中的「雲林縣二崙鄉行政中心周邊整體徒步路網建置及市容改善工程」整合國小、圖書館、衛生所、代表會等社區資源點之人行空間，視導委員聽取簡報與實地現勘，提供更細緻的做法與改善建議，並一致決議將進行完整的行人安全環境總健檢，提出短中長期改善規劃。

ET快訊
男大生「每天看200部A片」！　過度手淫慘了
韓星遺體躺冰櫃「無人領回」！前經紀人自費幫辦葬禮
快訊／新北越堤道水門卡浮屍　警查出是失蹤人口
父子3人湯杓勇救26歲女！勇爸身分曝光
女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了
金正恩桌上擺「摺疊手機」　激似三星產品

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

板橋幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

張麗善積極改善雲林道路安全　交通部7月10日視導獲讚賞

漢光預演意外！CM-34雲豹甲車撞壞路邊反光鏡　六軍團：將負起賠償

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消　柯營證實：吳子嘉有多場活動要辦

盼勸韓冰選立委！黃呂錦茹五顧茅廬　今傳LINE約見面「未獲回應」

快訊／國軍偵獲26架次共機出海　國防部：應對美軍P-8A反潛機

陸委會民調：89.9%民眾不認同中共軍機艦擾台

大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

不認同賴清德「走進白宮」說　民眾黨團：假和平之名行分化之實

不畏王婉諭喊告　王鴻薇批「惡人先告狀」：有什麼話請上法院說

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

小河狸喝完奶以為還有剩　雙手抓著不鬆嘴超級萌❤

板橋幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

張麗善積極改善雲林道路安全　交通部7月10日視導獲讚賞

漢光預演意外！CM-34雲豹甲車撞壞路邊反光鏡　六軍團：將負起賠償

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消　柯營證實：吳子嘉有多場活動要辦

盼勸韓冰選立委！黃呂錦茹五顧茅廬　今傳LINE約見面「未獲回應」

快訊／國軍偵獲26架次共機出海　國防部：應對美軍P-8A反潛機

陸委會民調：89.9%民眾不認同中共軍機艦擾台

大陸專案來台發現「假就醫」　陸委會：加強審查抓出害群之馬

不認同賴清德「走進白宮」說　民眾黨團：假和平之名行分化之實

不畏王婉諭喊告　王鴻薇批「惡人先告狀」：有什麼話請上法院說

吳念庭得點圈再發威！單場雙安助西武橫掃軟銀

Pewdiepie兒子出生了！　「小名跟臉蛋一樣萌」網羨慕笑：開局SSR

洗衣機用完要關蓋子？日廠商曝真相　1動作恐讓「黴菌暴增」

戰爭結束後多久讓烏克蘭加入北約？　拜登：1小時20分鐘

打球2hrs…他「肌肉痛到癱」險洗腎！醫曝3大警訊會致命

《如懿傳》玫貴人來了！睽違3年陸影人來台　兩岸電影展票房開紅盤

快訊／成蘆橋越堤道水門卡浮屍　警查出是失蹤人口

韓星遺體躺冰櫃23天「無人領回」！　前經紀人自費幫辦葬禮

童年女神被爆雙面人！　「常霸凌員工」3線索指向《琅琊榜》女星

板橋幼教師喊告　王婉諭道歉：若誤傷無辜願一肩扛起

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

青安購屋貸款再加碼！貸款額度最高1000萬、年限可達40年

快訊／遭王婉諭公開姓名指餵毒　板橋幼兒園老師淚訴：研議提告中

林秉樞維持原判　高嘉瑜：無法彌補傷害

國民黨今5度勸進韓冰選立委

榮泰創數據：716遊行62%網友認正當性不足

為都更深夜再槓郭台銘　林右昌開酸：郭董是生意人政府不是

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

同框45分鐘「相敬如冰」！侯友宜主動、郭台銘冷淡　心結難解

快訊／板橋私幼餵藥案「全不起訴」　吉的堡總公司回應了

粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消

台巴建交66周年　準總統訪台會見蔡英文

幕後／「世紀合體」推手是他　挺侯、挺郭派已有「別再分裂」共識

金溥聰曝侯友宜選情低迷關鍵　斷言7／23出現變數機率近乎零

觀傳局拿花東回擊大稻埕塞車　前局長喊話

更多熱門

相關新聞

雲林疣胸琉璃蟻爆發　國小3台冷氣遭入侵故障

雲林疣胸琉璃蟻爆發　國小3台冷氣遭入侵故障

疣胸琉璃蟻近期大爆發，其尚無為害作物案例，但數量超多，會密集入侵電器與室內為騷擾性害蟲。雲林縣古坑鄉、林內鄉低海拔山區連日紛傳疣胸琉璃蟻危害災情，有學校與不少住家的冷氣因螞蟻築巢發生故障，停在戶外汽車也被入侵，居民向公所、縣府求助，盼能找出有效防治方法。

雲林熱炒店霸氣宣布：吃不飽再招待炒麵

雲林熱炒店霸氣宣布：吃不飽再招待炒麵

雲林新增1例本土登革熱　感染源同荷苞村案例

雲林新增1例本土登革熱　感染源同荷苞村案例

改善行人地獄！4／30首次較同期下降　高雄表現最好、雲林待加強

改善行人地獄！4／30首次較同期下降　高雄表現最好、雲林待加強

雲林鐵皮廠房大火　建築材料燒光

雲林鐵皮廠房大火　建築材料燒光

關鍵字：

雲林道路安全張麗善

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

易寶宏哭了！易淑寬探監自責失職母親

熱炒店老闆開大絕！他感嘆「這一仗學生輸了」

北科大生「飯桶王大賽」不辦了！發起人突道歉3次：我好怕

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

陳盈潔教唆偽簽本票案　判刑3年2月定讞

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

直擊《全明星》男星約會4年女友

KID「有一個白癡到處道人是非」

加藤鷹重返成人界！　前輔導長內內合體「金手指」當場尖叫

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

資財營關臉書也沒用！北科大被灌爆「剩1.5顆星」

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

3歲童站家門迎接垃圾車　備1桌點心暖招待清潔工

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面