張麗善積極改善雲林道路安全　交通部7月10日視導獲讚賞

▲交通部等單位代表7月10日南下雲林視導道路安全等工作。（圖／雲林縣政府提供）

記者陳弘修／台北報導

對於雲林縣在今年5月被交通部長王國材點名道路安全作為有待加強，雲林縣長張麗善13日表示，她跟縣府團隊的同仁們比任何人都關心雲林的道安，以及長輩的用路安全。根據縣警局統計截至6月份A1死亡人數，雲林縣是全國第三，七月份截至13日僅增加7個A1，顯示雲林道安跟用路人對於使用道路的常識和機警度已有增加。

雲林縣政府13日發布新聞稿指出，在縣長張麗善指示下立即進行改善道路安全精進作為，縣府已投入4800萬給縣警局執行交通安全設施改善，加強執法提升見警率，另外，張麗善也與社會處共同募得6174頂安全帽，免費贈送低收入戶且領有駕照民眾，為弱勢族群安全多加一層保障，並宣導「戴、扣、拉、緊」正確戴帽方法，呼籲縣民騎車時要記得保護自己生命。

在持續宣導的工作上，雲林縣政府新聞處也向中央申請經費辦理112年雲林縣辦理交通部補助村里長與路老師合作宣導高齡交通安全案，於全縣易發生車禍鄉鎮村里舉辦48場的路老師道路安全講習，採前後測試來統計長者對於用路安全知識是否改善。

雲林縣政府表示，交通部在7月10日曾召集內政部營建署、警政署、教育部及運輸研究所等單位，視導雲林縣政府。在這個「112年交通部行人安全環境改善專案視導」第16站的場合上，跨部會的代表們也就人行車行空間改善、校園周邊暨行車安全道路改善、行人及高齡友善示範區、路口停讓行人執法等工作，聽取簡報及實地查證。

雲林縣政府指出，視導小組前往現地視導四個地點後，發現雲林縣是農業大縣且高齡長者比例高，兼顧在地居民生活、農作及積極辦理觀光活動並重，更應提供鄉親、遊客及學子安全的交通環境及一條順平與續進的人行通道，中央及地方政府間互相合作，首長有決心，基層才有決心，縣市政府營造行人友善環境，需各局處通力改善，縣長張麗善特別感謝交通部參事沈慧虹對於雲林在道安改善上的鼓勵與支持。



雲林縣政府強調，在張麗善帶領團隊統籌分工下，雲林縣體檢校園周邊通學廊道，提供學生從家門到校門一條安全的步行通道，並重視長輩通行需求，從長照、關懷據點、長青學苑、醫療院所等，串聯安全、友善「行」的環境。

對於雲林縣幅員廣大，積極處理人行車行空間改善，執行中的「雲林縣二崙鄉行政中心周邊整體徒步路網建置及市容改善工程」整合國小、圖書館、衛生所、代表會等社區資源點之人行空間，視導委員聽取簡報與實地現勘，提供更細緻的做法與改善建議，並一致決議將進行完整的行人安全環境總健檢，提出短中長期改善規劃。