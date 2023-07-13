雲林鐵皮廠房全面燃燒「狂冒白煙」　堆放建築材料付之一炬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林崙背鄉一處鐵皮工廠今（13）日10時突然發生火警，廠房為停工狀態卻持續延燒冒出大量白煙，警消獲報後派遣各式消防人車組馳援搶救，初估燃燒面積約300平方公尺，所幸無人受困，至於詳細起火原因，尚待進一步調查釐清。

▲崙背鄉鐵皮工廠悶燒後全面起火，約90坪廠房付之一炬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局今日上午09時59分接獲報案，指出崙背鄉枋南新庒路新庒西橋附近一戶鐵皮大廠房冒出陣陣白煙，立即派遣崙背二崙北五等3消防分隊各式消防車7輛13警消人員前往搶救，並請第二大隊大隊長沈俊興前往現場指揮，初報鐵皮屋內冒出濃煙，無人受困。

▲崙背鄉鐵皮工廠悶燒後全面起火，約90坪廠房付之一炬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，鐵皮屋是較為密閉空間，存放許多易燃物，主要用來作為倉庫使用，內部存放棧板及水泥相關製品，屋主表示，這幾天都有來巡視，今天突然就燒起來，可能是氣溫過高所致，確切起火原因仍待釐清。

消防局指出，雖火勢為全面燃燒，幸該建築為獨立建蓋、四周圍農田，無延燒之虞且屋內無人受困，燃燒面積約300平方公尺換算坪數約90坪，燃燒溫度相當高，建築物有坍塌之虞，所以到場先從外圍灌水搶救，今日氣溫相當炎熱，正逢中午時段，搶救過程耗費大量體力，火勢於11點半控制，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

▲崙背鄉鐵皮工廠悶燒後全面起火，約90坪廠房付之一炬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）