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有花雕三杯雞飯卷、紹興翅小腿！　超商最新「4款台酒鮮食」開吃

▲▼「全家X台酒」最新聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲台酒最新超商聯名鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又有新選擇了！有超商二度攜手「台酒」強勢推出全新「4款聯名微醺鮮食」，特意選用白蘭地、紹興酒、花雕酒等入料，不僅吃得到紹興翅小腿、花雕三杯雞飯卷，還有以荔枝釀與伏特加製成的荔枝內餡搭配金萱茶卡士達的雙餡泡芙，通通超欠吃，即日起於全門市上市。

「全家X台酒」再度聯手合作推出4款全新鮮食，首推甜點控會愛的「荔枝金萱雙餡泡芙」，選用在地台酒荔枝釀結合伏特加製成荔枝內餡後，搭配金萱茶卡士達，口感滑順、口味獨特，再來的「花雕三杯雞飯卷」則是以九層塔搭配雞腿肉丁拌炒，佐以麻油、醬油，並加入花雕酒提升香氣，每一口都是經典台味，除外還有「白蘭地椰香嫩雞飯」、「紹興翅小腿」等吃，即日起在全門市通通能買到。

▲▼7-11思樂冰 。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11思樂冰即日起於全台限定門市陸續開賣。

另，7-11獨家超人氣飲品「思樂冰」即日起也宣布於全台限定門市陸續販售，共有特大杯、大杯及中杯共3種容量，除了經典的可口可樂風味之外，同步推出夏季限定的「果漾蘋果風味蘇打」、「果漾檸檬風味汽水」2款新口味，前者結合紅蘋果甜香及青蘋果滋味，層次豐富，後者則以黃金比例混搭萊姆與檸檬香，趕緊嚐鮮去。

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