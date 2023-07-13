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台灣巴拉圭建交66周年　「準總統」訪台潘尼亞會見蔡英文

0712總統會晤巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞伉儷

大家午安！我正在總統府內，會晤巴拉圭共和國總統當選人貝尼亞伉儷，歡迎大家一起加入直播！

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2023年7月11日 星期二

文／中央社

巴拉圭總統當選人潘尼亞12日會見總統蔡英文，並允諾未來5年一定會站在台灣這邊，也會盡全力讓台灣企業了解，赴巴拉圭投資，絕對不是配合外交政治目的，而是真正經貿互惠、互利雙贏；蔡總統則期待增進兩國合作機會。

巴拉圭總統當選人潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）12日赴總統府會見蔡總統。

▲▼台灣巴拉圭建交66周年準總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）訪台會見蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲台灣巴拉圭建交66周年，準總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）訪台會見蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen，下同）

蔡總統致詞提到，她上任後第一次國是訪問就是到巴拉圭，潘尼亞當選後首次訪問亞洲也是到台灣，感謝潘尼亞對台灣重視支持，尤其當天是兩國建交66週年，能在台灣共同慶祝，別具意義。

蔡總統說，兩國在醫療、婦女賦權、企業發展等領域，不斷深化夥伴關係。

蔡總統舉例，在教育領域，透過台灣獎學生、台灣巴拉圭科技大學等計畫，目前有超過300名巴拉圭受獎生在台灣求學，7月31日，第一屆台巴科大的學生即將畢業 ，這些學子歸國後，都會成為兩國關係最佳橋梁。

她說，政府也協助台灣與巴拉圭業者持續發掘商機，去年7月、9月分別籌組考察團到巴拉圭，未來在電動車、食品加工、紡織等產業，相信兩國都能增進合作機會。

蔡總統表示，過去這幾年台灣與巴拉圭相互扶持，共度疫情挑戰，面對威權主義擴張，也期待台灣與巴拉圭一起站在民主自由陣線，為全球的和平穩定發展做出貢獻。

蔡總統說，潘尼亞這次來訪，代表兩國合作將邁入新的篇章，這也是潘尼亞睽違24年後再次訪台，相信會感受到台灣不小轉變，她希望兩國共同努力，為雙方人民創造更多的合作成果。

潘尼亞隨後致詞回應說，來到台灣訪問絕對不是偶然，上任的5週前來訪，有非常明確目標，首要是向蔡總統與台灣人民的友誼表達最深感謝，也告訴全世界「我們在價值觀以及共同的理想目標上面，是絕對不會妥協的」。

潘尼亞說，他第一次來台灣是1999年，以學生身分學習如何輔導中小企業發展；24年之後，以總統當選人身分來台，他對台灣的景仰不僅沒減少，且更加深。

他說，兩國同樣有非常複雜、難處理的鄰近國家國際事務，台灣與巴拉圭的未來都是充滿機會，能夠成為偉大的國家；建交剛好屆滿66週年的這一天來到台灣，要努力讓雙邊關係更加緊密。

潘尼亞表示，回顧過去工作與生命經歷，台灣援助一直都在；他記得當巴拉圭第一次發行國債時，中華民國台灣是唯一一個購買國債的國家；巴拉圭信譽非常好，他在財政部長任內、2016年時將最後的國債贖回，非常感謝1998年時台灣的幫助。

▲▼台灣巴拉圭建交66周年準總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）訪台會見蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

潘尼亞強調，巴拉圭信貸評比在拉丁美洲國家最好，非常適合投資，投資環境評比表現也非常好。

潘尼亞希望未來5年能夠創造50萬就業機會，也希望提供融資給20萬巴拉圭人民，改善居住環境。

他說，蔡總統對巴拉圭人民有非常多協助，他要代表巴拉圭人民表達最深感謝，他也要重申他與巴拉圭人民最堅定的承諾，未來5年一定會站在台灣、站在中華民國這一邊。

潘尼亞說，未來執政5年會盡全力讓台灣企業了解到，赴巴拉圭投資，絕對不是配合外交或政治目的，而是真正在經貿上互惠互利的雙贏局面；最後，他歡迎蔡總統卸任後出訪巴拉圭，就像當年上任第一次國是出訪就到巴拉圭一樣。

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