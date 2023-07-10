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郭台銘談都市更新與危老重建　喊話蔡英文：可曾聽見地主們哭泣？

▲▼郭台銘曾馨瑩夫妻。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘10日透過臉書發文指出，他必須很嚴肅地談台灣的房地產政策，尤其是都市更新與危老重建，這兩項政策顯然已經失控，而且危機四伏，老百姓若一不注意，便很有可能掉進無法回頭的深淵裡。他也質疑，總統蔡英文執政超過七年了，號稱追求「居住正義」的民進黨政府，究竟做了些什麼？

郭台銘指出，2018年5月11日，全國首件「危老重建」在高雄，蔡英文親臨現場動工，聲勢浩大，全國矚目，未料，2021年傳出建商遲未完工、近乎停擺的消息，住戶又哭又氣：「總統都能出席的動土典禮，為何是這種結果？」,

郭台銘再提到，十幾年來，不管是都更或是危老，常聽到建商偽造文書、私吞容積獎勵、灌公設比的、藉由「找補」亂A地主應得的權益，或是因合約沒註明退場機制，而成為萬年合約，凡此種種，建商和地主的爭議時有所聞，吃虧的往往都是地主；更別提危老政策的多數受益者，往往都是飯店或是單一地主，這種以都市更新為名、卻把容積獎勵圖利特定對象的政策，實在讓他匪夷所思。

郭台銘批評，面對居住正義，民進黨政府能做的，似乎就是一直畫大餅或是丟誘餌，一下子租金補助，一下子容積獎勵，根本不是治本的政策。

「想不到實質的房屋政策就算了，民進黨政府竟還放任建商坑殺地主！」，郭台銘提到，從十幾年前開始，建築師公等，因此紛紛提出建言，希望政府能夠推動「都市更新／危老重建之合建契約定型化範本」的擬定與公布，畢竟，那會或是都市更新協會，就頻頻向內政部提出建言，都更案的私契常造成非常嚴重的爭議，地主與建商根本就資訊不對些繁瑣又艱深的合建法條，試問有幾個地主能看懂？

郭台銘大嘆，但十幾年過去，關於都更與危老的「合建契約定型化範本」仍不見擬定，哪些條文該記載，哪些不該記載，都未獲得政府的保障。他強調，若一個政策推動要有拘束力，其契約要有消保法的授權，中央主管須訂定應記載及不得記載事項。

郭台銘表示，令人痛心的是，民進黨政府只會設立官股都更中心，表面上是打著都市更新或危老重建的口號，卻未見積極保護地主資產的具體作為。他大批，蔡英文執政超過七年了，號稱追求「居住正義」的民進黨政府，究竟做了些什麼？請問內政部長林右昌，為何連最基本的、最應該保障老百姓權益的「都市更新／危老重建之合建契約定型化範本」，內政部至今都不敢擬定與頒佈？

因此，郭台銘嚴肅地指出，政府若無法藉由「合建契約定型化範本」保障地主的具體作為，那麼，都更與危老政策，就很容易淪為「政府、建商、都更中心」三者共為一體的共犯結構；民進黨政府以政策為名，聯合建商與都更中心，坑殺老百姓一生努力打拼而來的身家財產；打著「居住正義」的口號，民進黨政府所作所為，與正義毫不相關，只自顧自地與建商的利益站在一起，只想要推出速成政績，卻不懂得百姓疾苦。

「有多少因為建商停工或跑路的地主們，屈身於租屋處，夜夜哭泣，民進黨政府，你們知道嗎？」，郭台銘最後向蔡英文喊話，「我想請教蔡英文總統，您在出席「第二屆危老+都更博覽會」的時候，曾經提出『專業贏，讓專業帶動都市更新』，但是，沒有政府提供『合建契約定型化範本』保障的都更與危老，到底算什麼專業？曾風光蒞臨動工剪綵的蔡英文總統，您聽見這些地主的哭泣了嗎？」

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