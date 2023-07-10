嗆蔡、賴！柯文哲：有本事別拜媽祖關公　都是大陸來的「中共同路人」

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，提及自己若當選總統後的兩岸政策，要從恢復陸生、觀光旅遊和文化交流先做，政治則日後再處理；隨後柯文哲也大酸總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德，認為民進黨「反中反得心安理得」，有本事不要拜媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王與土地公，因為都是大陸來的「中共同路人」。

柯文哲10日上午接受主持人、台北市議員李明賢「鄉民監察院」專訪，並於晚間播出節目。針對賴清德提「四大支柱」，其中包括維持兩岸現狀，但民進黨已將兩岸鬧僵？柯文哲表示，要是兩邊有溝通，還可以維持現狀，然而現在卻完全不溝通。

柯文哲提及，難以想像世界上有2個國家貿易額這麼高，出口佔40％且就位在隔壁，有100萬人住在對方那、對方有38萬配偶在這，結果2政府卻完全不講話，「這實在是奇蹟。」用台灣話來說，就是「用膝蓋想都知道怪怪的」，不過民進黨就是很奇怪，「怎麼會認為這樣沒問題？」

針對9日在「董事長開講」中說要降低對岸敵意，敵人越少越好、只有中共國家主席習近平一人就好，若未來當選總統該如何做到？柯文哲說，他會開放大陸學生來台灣，並恢復觀光旅遊、文化交流，「從不會吵架的先開始，再來就是貿易，『兩岸協議監督條例』要通過，貨貿要開始談。」從文化經濟先做，現階段沒辦法討論的政治則日後再處理，從可以做的先做。

李明賢指出，日前前國民黨秘書長李乾龍因宗教文化被民進黨圍剿。柯文哲也說，「我覺得不需要啦！」如果要這樣圍剿，「那從此以後請蔡英文、賴清德不要去拜媽祖，不管是媽祖或關公、保生大帝，都是外省人，都是來自敵國的，都是中共同路人，不是嗎？」

聽聞柯文哲言論，李明賢則笑稱「只能拜基督了」。柯文哲也笑答，「除了基督以外，還有什麼神可以拜嗎？我看也沒有了，媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王，連土地公都是大陸來的，這些全部中共同路人，有本事以後賴清德都不要去走廟。」自己無法理解民進黨為什麼反中可以反得心安理得。