總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體連日報導美國施壓台灣研製生物戰劑一事，而12日則公開所謂「南海工作會議紀錄全文」。對此，總統府罕見以正式新聞稿駁斥此訊，指稱此為捏造文件，內容破綻百出，不僅沒有該項會議，文件格式非政院慣用格式，用字遣詞非我國常用，樣態與中國透過造假公文操弄假訊息模式若合符節。

總統府發言人林聿禪表示，連日來包括總統府、國防部、前行政院長蘇貞昌，已多次陳明，台灣不會也沒有發展生物戰劑的計畫，而媒體不僅遲未刊出相關澄清，12日更以捏造文件繼續不實報導，無視可能陷國家形象與國民利益受到損害，令人憤怒。

林聿禪表示，經過查證，這件所謂的「南海工作會議紀錄全文」內容破綻百出，除了事實上根本沒有這項會議外，文件格式也非政院會議慣用格式，多處用字遣詞更非我國常用，相關樣態與近期中國透過造假公文書操弄假訊息的模式若合符節；尤其過去兩年北京也屢以指控他國「發展生物戰劑」操弄國際輿論，這次的操作更顯疑點重重。

另外，針對該媒體指稱總統府在第一時間並未回應一事，林聿禪則還原當日聯繫情形，經記者於11時38分以文字訊息詢問回應，因提問內容及資訊並不完整，林聿禪便於11時41分回覆「我先了解一下」以進行相關資訊確認。

林聿禪說，未料聯合報未待我方回應查證結果，於不到20分鐘的時間，12點整即發布該篇新聞，聯合報所稱有進行查證的說法並不誠實，且聯合報事後於總統府發出聲明駁斥不實後，也遲未刊登。

最後，林聿禪強調，台灣是民主國家，保障言論及新聞自由，但絕不能容忍錯假訊息散布。媒體連日無端指控，已經損及國民與國家的利益，更是對區域穩定的惡意挑弄，非常不負責任，她再次呼籲該媒體慎重看待自身社會責任，即刻並且勇敢的面對錯誤，更正這項不實報導。