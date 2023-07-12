　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

有媒體連日報導美國施壓台灣研製生物戰劑一事，而12日則公開所謂「南海工作會議紀錄全文」。對此，總統府罕見以正式新聞稿駁斥此訊，指稱此為捏造文件，內容破綻百出，不僅沒有該項會議，文件格式非政院慣用格式，用字遣詞非我國常用，樣態與中國透過造假公文操弄假訊息模式若合符節。

總統府發言人林聿禪表示，連日來包括總統府、國防部、前行政院長蘇貞昌，已多次陳明，台灣不會也沒有發展生物戰劑的計畫，而媒體不僅遲未刊出相關澄清，12日更以捏造文件繼續不實報導，無視可能陷國家形象與國民利益受到損害，令人憤怒。

林聿禪表示，經過查證，這件所謂的「南海工作會議紀錄全文」內容破綻百出，除了事實上根本沒有這項會議外，文件格式也非政院會議慣用格式，多處用字遣詞更非我國常用，相關樣態與近期中國透過造假公文書操弄假訊息的模式若合符節；尤其過去兩年北京也屢以指控他國「發展生物戰劑」操弄國際輿論，這次的操作更顯疑點重重。

另外，針對該媒體指稱總統府在第一時間並未回應一事，林聿禪則還原當日聯繫情形，經記者於11時38分以文字訊息詢問回應，因提問內容及資訊並不完整，林聿禪便於11時41分回覆「我先了解一下」以進行相關資訊確認。

林聿禪說，未料聯合報未待我方回應查證結果，於不到20分鐘的時間，12點整即發布該篇新聞，聯合報所稱有進行查證的說法並不誠實，且聯合報事後於總統府發出聲明駁斥不實後，也遲未刊登。

最後，林聿禪強調，台灣是民主國家，保障言論及新聞自由，但絕不能容忍錯假訊息散布。媒體連日無端指控，已經損及國民與國家的利益，更是對區域穩定的惡意挑弄，非常不負責任，她再次呼籲該媒體慎重看待自身社會責任，即刻並且勇敢的面對錯誤，更正這項不實報導。

ET快訊
快訊／大雷雨開轟5縣市！　示警區域出爐
LIVE／殺警憑什麼爽坐外役監　萬中選一祕密就在備註欄
新竹知名連鎖5間店無預警倒閉！　消費者手上一疊票...超傻眼
Toyz爆乳人妻新歡「很抱歉我愛你」！　發文被挖
快訊／12縣市大雨特報！　大雷雨狂轟3區
運動中心淋浴間洗澡　突遭闖入性侵
獨／陸軍鬥毆！　士兵倒地送醫
快訊／21歲起重機駕駛恍神　單車騎士當場慘死
殺警犯易寶宏外役監夢碎！　其他重刑犯「被連累」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠擬派謝佩芬戰王鴻薇　吳怡農：恢復初選

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

陸生訪台獲准　鄭文燦：盼自由民主讓中國學子有感

美方指示研製生物戰劑？　鄭文燦：捏造的會議文件

高端疫苗「連續六個月營收0元」　王鴻薇曝唯一買家：中華民國政府

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

MAMAMOO華莎校唱熱舞「性感自摸」！　 遭告發「公然猥褻罪」警證實：調查中

8旬婦遭花蓮警車路口撞亡　撞擊畫面曝！疑均未減速

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

Joeman、妮婭分手！3年情斷　不如預想：決定還彼此自由

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

綠擬派謝佩芬戰王鴻薇　吳怡農：恢復初選

總統府認定「美施壓製生物戰劑是捏造文件」　操弄樣態同北京模式

鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

柯文哲又誤認？搞錯指台無法入CPTPP自民黨政要　她批：連見誰都要騙

陸生訪台獲准　鄭文燦：盼自由民主讓中國學子有感

美方指示研製生物戰劑？　鄭文燦：捏造的會議文件

高端疫苗「連續六個月營收0元」　王鴻薇曝唯一買家：中華民國政府

陳致中做爽牢稱「我爸陳水扁」？　藍批：民進黨人耍特權非個案

邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

郭台銘動作頻頻拼「最後一搏」？　曹興誠勸：做大事不用作大官

好市多頻傳食安事件！消基會籲建立實驗室「大量抽驗安全才銷售」

綠擬派謝佩芬戰王鴻薇　吳怡農：恢復初選

快訊／大雷雨開轟「北北桃竹苗」　示警區域出爐！

嗑光白飯無妨　北科生狂刷一星負評少了同理心

東京八王子市飆出39.1度　刷新日本今年最高溫紀錄

啦啦對女神巫苡萱穿平口泳裝錄影　一下水走光「泳衣變圍巾」糗翻

一站查上市公司ESG、財報！　證交所投資資訊平台上線

名主播張立群上課了　全球人壽「我的籃球夢」小小主播營登場

獨／李坤城「最後的浪漫」　爭議房產過戶時間表曝光

台北最安靜的地方！中研院「靜土地圖」上線　標註90處55分貝以下

政治熱門新聞

登陸演習驚見比基尼辣妹　退將揪戰車1錯誤

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

拆文湖線座椅有成效　北捷評估擴大

高端疫苗「連續六個月營收0元」　唯一買家曝

侯友宜、郭台銘今有望台東合體

快訊／柯文哲道歉了！　認「用語不當」會檢討

賴清德訪Line公司尋合作「共同打擊網路詐騙」

郭台銘稱危老重建失控　林右昌駁：脫離事實甚遠

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

潘孟安愛貓找到了！　「麒麟」信念堅強離家3天回家了

賴清德私大補助3.5萬　天河基金會推「青年志工補助1.6萬學貸」

曾表態支持柯文哲！侯友宜拔樁成功？　將與他在台東同台

陳致中遭爆坐牢像渡假　他曝誇張經歷：政治人物有特權不意外

柯文哲怕金溥聰急了才失言？　前幕僚分析：他的敵人就是自己

更多熱門

相關新聞

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

柯文哲嗆蔡、賴別拜「中國來的媽祖」　他酸：媽祖成神時有中共？

民眾黨總統參選人柯文哲日前酸總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德，「反中反得心安理得」，有本事不要拜媽祖、關公、保生大帝、開漳聖王與土地公，因為都是「中共同路人」。民進黨立委王定宇12日批評，媽祖、關公成神的時候，根本還沒有中共，智商157的人怎麼會跟國台辦、國民黨說一樣的蠢話？

總統府2度駁「研製生物戰劑」　示警：中國官媒已藉此操作

總統府2度駁「研製生物戰劑」　示警：中國官媒已藉此操作

總統府、AIT同聲駁生物戰劑　王定宇：製造跟盟友疏離中共會高興

總統府、AIT同聲駁生物戰劑　王定宇：製造跟盟友疏離中共會高興

蔡英文籲修外役監條例　侯友宜大嘆：選舉到了才做已是幽靈修法

蔡英文籲修外役監條例　侯友宜大嘆：選舉到了才做已是幽靈修法

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

關鍵字：

蔡英文總統府

讀者迴響

熱門新聞

南韓女諧星離世　享年30歲

NONO受害女輕生！獲救「腦袋還有血塊」未脫險

Toyz人妻新歡首發聲！台俄混血「核彈級半球照」超震撼

直擊Toyz吃火辣人妻！起底「新歡是13萬小模」

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！

不沾鍋塗層列毒化物　全面禁用

殺警犯易寶宏重大違規　解送一般監獄

長科董座黃嘉能遭羈押禁見　早盤股價被摜至跌停

即／黃子佼列被告　民眾看不下去提告

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

李坤城對林靖恩心碎「酗酒才罹大腸癌」！兒揭內幕

Toyz爆勾搭人妻！直播脫口「我們都是合意性交」

妻車禍驟逝！「白飯之亂」老闆獨養2兒　學廚原因曝

男星簽承諾書沒碰毒！　警察一抓全招片商氣炸

更多

最夯影音

更多
鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！

鯊魚現蹤覓食游到人群中　海邊泳客尖叫急回岸上！
熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

熱炒店「補飯」畫面曝！老闆：兩鍋夠70人吃

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點：沒必要再隱忍

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

通緝犯闖紅燈見警車心虛　逃走自撞車毀又被揪酒駕

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

Tank久違LIVE！飆唱《曹操》　《髮如雪》《千年淚》一次滿足

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面