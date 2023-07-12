83家企業釋出2000職缺　「2023雲林就業博覽會」7／15盛大登場

▲「2023雲林縣就業徵才博覽會」12日舉辦宣傳記者會，今年就業博覽會首次與台積電慈善基金會合作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023雲林縣就業徵才博覽會有83家廠商聯合徵才，釋出逾2千個工作機會，今年特別加入高中職學生「就業媒合x職涯探索」活動，參加就博會求職者即可參加摸彩抽65吋電視、氣炸鍋、筋膜槍等好禮，雲林縣榮民服務處亦將於現場將設攤協助退除役官兵及榮眷就業媒合並提供職涯諮詢。

「2023雲林縣就業徵才博覽會」今(12)日舉辦宣傳記者會，雲林縣副縣長謝淑亞表示，今年就業博覽會首次與台積電慈善基金會合作，現場由台積電慈善基金會與104人力銀行攜手推出「工作世界，職業引路計畫」，提供高中職生「職涯探索」、「就業媒合」平台，幫助學生探索升學以外的另一種可能，也讓學生了解職場真實面貌，適性啟發自己未來的職涯規劃。



謝淑亞指出 ，有很多廠商第一次參與雲林縣徵才活動包括：台積電、星巴克、康是美、屈臣氏、王品集團、摩斯漢堡等全國知名企業，也有歷年來一直支持的在地企業如利勤、宇榮高爾夫、正新、福懋科、大山電纜、三好國際酒店等80多家知名廠商徵才，讓雲林縣民有更多選擇，求職者多把握。另，為提高本縣青年就業率，雲林縣政府力推在地青年就業加碼服務，包括強化就業力課程、一對一職前就業力健檢、職人工作坊，將於下半年開跑，歡迎到有興趣青年朋友至雲青有GO站瞭解課程、活動資訊。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，業博覽會將結合今年度辦理12班次職業訓練體驗活動，讓民眾免費體會不同行業所需具備的職業技能，想跨足不同行業民眾有機會體驗其他職類。為提升外籍移工及新住民對台灣法令了解，將有6台廣播車於20鄉鎮沿路及定點宣導播放，全面宣導包含電動自行車上路須知、全面防堵非洲豬瘟及杜絕人口販運等法令。

▲「2023雲林縣就業徵才博覽會」今(12)日舉辦宣傳記者會，今年就業博覽會首次與台積電慈善基金會合作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）