職棒經典獅象3連戰在花蓮　2種兌票方式免費進場加油

▲今年花蓮最後3場熱血職棒例行賽，8月2、3、4日在德興棒球場熱鬧登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮最後3場熱血職棒例行賽將在8月德興棒球場熱鬧登場！8月2日至4日將由統一7-ELEVEn獅擔任主場球隊與中信兄弟進行獅象3連戰。花蓮縣政府除了招待縣內弱勢團體、基層棒球隊球員、銀髮族到場觀賽外，更再次邀請大家一起進場力挺職棒，歡迎鄉親好友們一起來參加。

為持續推廣花蓮觀光，深刻感受花蓮永續旅遊，續辦「職棒兌票活動」。凡鄉親朋友在花蓮任一景點拍照上傳臉書，公開並標註地點，敘明「熱血職棒月一起玩花蓮」，並＃hashtag「花蓮縣政府挺職棒」，於當日兌票時間及地點排隊出示即可兌換當日球票。

活動方式分為線上搶先申請及當日現場排隊2種：

1、線上搶先申請：每場500張，將於7月11日中午12點開放活動網站先行登記（https://service.hlc.edu.tw/baseball/index.asp），即可獲得兌票序號，觀賽當日持序號及打卡畫面，於兌票時間及地點換取球票。

2、活動當日排隊換票：每場900張，當日於兌票時間及地點排隊出示打卡畫面，換取球票。

兌票時間及地點：8月2、3、4日每日下午4點至6點30分在德興棒球場外一壘外側區域排隊兌票，家長帶小孩到現場排隊出示打卡畫面亦可換票入場觀賽（至多攜帶4位小孩)），每日僅可兌換當日場次球票，相關注意事項請詳閱活動網站，鄉親千萬別錯過。

此外，除了職棒賽事之外，統一獅選手也將於花蓮德興棒球場舉辦棒球講座，以及其他精彩的活動，並將公告於官方網站，請大家拭目以待。

花蓮縣府除邀大家支持棒球運動外，更希望能到花蓮「留得久、玩得慢、走得深，體驗大自然之美」，一同共度難忘又美好的暑假時光！