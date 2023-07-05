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好市多「隱藏1神物免費送」　超實用曝光！一票人喊：換到了

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多送購物袋，打開右圖頁面後有條碼可兌換。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

免費環保神物快換！一名女網友熱心表示，昨（4）日在賣場換到一個超實用購物袋，打開APP會員專區再給櫃檯刷條碼即可。文章曝光後，一票網友也超嗨回報，順利拿到綠色、藍色的購物袋，「原來顏色這麼多種，今天汐止店是橘色的」；但也有人哀喊，「我周一去為什麼沒看到QQ？」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》好康狂呼，最近在官方APP專屬區看到「贈送購物袋」的活動，而她到北台中賣場實際測試一番，畫面點進去就會顯示條碼，而給店員順利一刷，真的就給了一個灰色的購物袋。

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文章曝光後，引來千名網友熱議，「今天消費拿APP刷會員卡，也沒人告訴我可領贈品」、「我昨天去大順店用APP結帳，也沒告訴我可以換，還沒買到特價的花枝蝦排」、「我周一去為什麼沒看到QQ？」「感謝情報」、「這個之前線上購物也有送」。

留言串中，一票會員熱心回報，「我是家庭副卡有領到」、「台中南屯今天拿到橘色的」、「今天我也有換到，質感還不錯的購物袋」、「昨天結帳時沒出示APP，櫃檯人員直接送了耶」、「我剛剛才去購物回來～櫃台直接問我換購物袋了嗎？我說沒有，他直接備註在收據上說可以拿去換耶」、「嘉義拿到藍色的」、「原來顏色這麼多種，今天汐止店是橘色的」、「台中南屯店結帳時，店員有告知手機APP中可以領取，服務很好」。

從APP活動顯示中，該優惠期間為7月3日至16日止。就有網友提醒，「已經註冊APP後，結帳後直接到後面櫃台換；沒有註冊APP ，可以結帳後，在旁邊註冊好，再去取貨中心換！送完為止！所以出門前可以先註冊好！然後結完帳就可以換一個購物袋，展示是橘色的，晚上21:30拿到綠色的」。

▼各賣場的購物袋顏色不同。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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