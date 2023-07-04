　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中華職棒例行賽台東三連戰　歡迎鄉親踴躍索票進場

▲縣府加碼中華職棒例行賽台東三連戰 饒慶鈴公布索票網址並歡迎鄉親進場為選手加油。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲中華職棒例行賽台東三連戰，公布索票網址並歡迎鄉親進場為選手加油。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023年中華職棒例行賽台東場，由中信兄弟排定7月25至27日在台東第一棒球場進行三場例行賽，將分別出戰統一獅，及與樂天桃猿二連戰，4日舉辦縣民回饋票券記者會，並公布索票網址，縣長饒慶鈴表示，很開心今年台東再度舉行職棒賽事，將自7月15日開放縣民上網登記序號索票，每人可索2張，且僅能點選一個場次，歡迎台東鄉親踴躍索票進場為選手加油。

今日與會貴賓有中華職棒秘書長楊清瓏、中信兄弟領隊劉志威、立法委員陳瑩(台東縣棒球委員會主委)、市長陳銘風、議長吳秀華秘書李宗芳及縣府教育處長蔡美瑤等。活動由中信兄弟Passion Sisters啦啦隊表演做為開場。饒慶鈴表示，很高興在中華職棒秘書長楊清瓏的支持、與中信兄弟領隊劉志威及球團的肯定，就在這個月台東鄉親又有職棒賽事可以觀賞，去年睽違14年再辦理職業賽事，雖受天氣及疫情影響只完成一場賽事，但在當日內外野仍湧進約4,500名觀眾，證明鄉親熱愛棒球、支持國球，今年縣府再加碼成三連戰並整建外野觀眾席以提升整體環境。

▲縣府加碼中華職棒例行賽台東三連戰 饒慶鈴公布索票網址並歡迎鄉親進場為選手加油。（圖／記者楊漢聲翻攝）

此外，國內棒球好手很多都來自台東，球員的親友及關心棒球的鄉親能夠避免舟車勞頓至外縣市觀看比賽，縣府為服務鄉親，將中信兄弟回饋票券在7月15日上午10點起至16日下午6點止，開放身份證字號V開頭及設籍台東的民眾上網免費登記索取兌換票券序號(每組身分證字號可索2張票)，索完為止。

教育處進一步說明，中信兄弟球團回饋3場共4,500張內野票券，縣府將扣除分配縣內基層棒球隊師生534張，其餘3,966張分3場次全數回饋台東縣民索取。索取方式：上網選擇比賽日期場次再登錄個人資料送出，索票成功會提供一組序號，民眾可以截圖、拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場，憑序號及身份證證明文件兌換票券，縣府將於當日比賽前下午5點開放現場排隊，晚間6點至6點35分在棒球場門口釋放出去給鄉親，每人一張為原則，至多2張且不開放選位，如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。索票連結(https://web.boe.ttct.edu.tw/w2023/）。

ET快訊
快訊／智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者緊急發聲
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大醫院雲林分院整建亞急性呼吸照護病房　呼吸器脫離率達50%

Come!BikeDay自行車系列活動日月潭開騎　加碼集鐵小鎮暢遊水里集集

命中『住』定台南旅宿行銷影片　徵件延期

桃園交通科技執法中心啟用　張善政：打造「智慧桃園」第一步

打造原民青年專屬舞台　台東市推馬卡巴嗨公主勇士培訓

台南分署法拍會入帳2167萬多萬元　永康道路用地1211萬拍定

全國社會福利主管聯繫會議　7／3~7／4台東登場

屏東男撿到手機有苦衷「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

總獎金32萬！2023雲林電競派對祭廣邀群雄爭霸　統神現身

台東轉運站及台東大學校區　設置電子看板監控空氣品質

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

台大醫院雲林分院整建亞急性呼吸照護病房　呼吸器脫離率達50%

Come!BikeDay自行車系列活動日月潭開騎　加碼集鐵小鎮暢遊水里集集

命中『住』定台南旅宿行銷影片　徵件延期

桃園交通科技執法中心啟用　張善政：打造「智慧桃園」第一步

打造原民青年專屬舞台　台東市推馬卡巴嗨公主勇士培訓

台南分署法拍會入帳2167萬多萬元　永康道路用地1211萬拍定

全國社會福利主管聯繫會議　7／3~7／4台東登場

屏東男撿到手機有苦衷「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

總獎金32萬！2023雲林電競派對祭廣邀群雄爭霸　統神現身

台東轉運站及台東大學校區　設置電子看板監控空氣品質

穿比基尼享指定餐點1折　王品5鍋物品牌推澎湖海鮮祭　花襯衫也有88折

畢旅變調！　愛爾蘭高中生飛希臘小島狂歡「2人接連身亡」

酒空趕廟公！反鎖廟門擅闖大鬧丟酒瓶　警對空鳴槍強力壓制

陸青年失業率5月再創新高　學者劉元春提醒：處理不當恐釀政治問題

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

曾奕翔報名選秀再接觸美職 　若獲指名未簽約中職有罰則

智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者：第一代需要更換電池

MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍」：真相經得起驗證

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

國光客運第二波調漲！今起18條路線貴1~17元　台北到桃機漲到159

印度男月台邊洗便當盒　下秒火車駛進慘遭撞飛

地方熱門新聞

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

史上最小清潔隊員15歲錄取　月入至少3.3萬

長者牙齒卡支氣管　北榮桃園分院救一命

女子「隔海參拜祈求」聖王公　如願達成

道路交通新制上路　花蓮警曝4核心內容

雲林縣機車定檢通知推e化

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

「台南祭」創銷售額逾140萬日圓

高雄分局長令「驅趕」喝酒民眾

食育力城市大調查　台東縣三度榮登五星城市

花蓮議員林源富當選無效　陳慶元準備遞補

福容桃園慶16歲　推住房驚喜和餐飲優惠

花蓮大橋改建動工　耗資24億預計2026年完工

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

更多熱門

相關新聞

前兄弟林樺慶告別投手丘　轉任基層教練

前兄弟林樺慶告別投手丘　轉任基層教練

前兄弟投手林樺慶2021年遭釋出，投入業餘後效力於台南市隊，不過由於球隊有人事安排，合約到6月底就離隊。

台東原住民文創產業聚落　劉秀貞「丹寧的旅行」個展

台東原住民文創產業聚落　劉秀貞「丹寧的旅行」個展

食育力城市大調查　台東縣三度榮登五星城市

食育力城市大調查　台東縣三度榮登五星城市

台東工人躺產業道路午休　慘遭休旅車撞傷

台東工人躺產業道路午休　慘遭休旅車撞傷

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

關鍵字：

中信兄弟職棒台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面