中華職棒例行賽台東三連戰　歡迎鄉親踴躍索票進場

▲中華職棒例行賽台東三連戰，公布索票網址並歡迎鄉親進場為選手加油。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023年中華職棒例行賽台東場，由中信兄弟排定7月25至27日在台東第一棒球場進行三場例行賽，將分別出戰統一獅，及與樂天桃猿二連戰，4日舉辦縣民回饋票券記者會，並公布索票網址，縣長饒慶鈴表示，很開心今年台東再度舉行職棒賽事，將自7月15日開放縣民上網登記序號索票，每人可索2張，且僅能點選一個場次，歡迎台東鄉親踴躍索票進場為選手加油。

今日與會貴賓有中華職棒秘書長楊清瓏、中信兄弟領隊劉志威、立法委員陳瑩(台東縣棒球委員會主委)、市長陳銘風、議長吳秀華秘書李宗芳及縣府教育處長蔡美瑤等。活動由中信兄弟Passion Sisters啦啦隊表演做為開場。饒慶鈴表示，很高興在中華職棒秘書長楊清瓏的支持、與中信兄弟領隊劉志威及球團的肯定，就在這個月台東鄉親又有職棒賽事可以觀賞，去年睽違14年再辦理職業賽事，雖受天氣及疫情影響只完成一場賽事，但在當日內外野仍湧進約4,500名觀眾，證明鄉親熱愛棒球、支持國球，今年縣府再加碼成三連戰並整建外野觀眾席以提升整體環境。

此外，國內棒球好手很多都來自台東，球員的親友及關心棒球的鄉親能夠避免舟車勞頓至外縣市觀看比賽，縣府為服務鄉親，將中信兄弟回饋票券在7月15日上午10點起至16日下午6點止，開放身份證字號V開頭及設籍台東的民眾上網免費登記索取兌換票券序號(每組身分證字號可索2張票)，索完為止。

教育處進一步說明，中信兄弟球團回饋3場共4,500張內野票券，縣府將扣除分配縣內基層棒球隊師生534張，其餘3,966張分3場次全數回饋台東縣民索取。索取方式：上網選擇比賽日期場次再登錄個人資料送出，索票成功會提供一組序號，民眾可以截圖、拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場，憑序號及身份證證明文件兌換票券，縣府將於當日比賽前下午5點開放現場排隊，晚間6點至6點35分在棒球場門口釋放出去給鄉親，每人一張為原則，至多2張且不開放選位，如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。索票連結(https://web.boe.ttct.edu.tw/w2023/）。