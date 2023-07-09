UNIQLO「免費好康」不用歸還！　會員喊：沒說真的不知道

▲UNIQLO受到不少人喜愛。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

UNIQLO在台灣很受歡迎，近日有網友熱心分享好康資訊，原來UNIQLO的APP中，有「月月抽」的活動，若成為幸運兒，就能免費體驗UNIQLO的衣物。貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在Dcard上，以「UNIQLO免費商品體驗」為標題發文，提到UNIQLO的APP內有「月月抽」活動，他之前曾抽到兒童的褲子、背心，好像選小朋友的衣服會比較容易中獎。他也在留言處補充，只要是會員就可以參加抽獎，且商品體驗後不用退回。

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「眼睛為之一亮」、「好酷喔！居然還有這種體驗！感謝分享」、「天啊！還有這種東西，感謝告知」、「謝謝分享！沒說真的不知道」、「真的不知道有這種活動欸」。

也有網友表示，「從來沒抽中過」、「低調好嗎？中獎機率已經很低了」、「我都點大人的，只有中過一次」、「我男友最猛，連續兩個月都中」、「中過3次，都是選女生大人的，但要注意通知，不然會錯過領取」。

▲UNIQLO有「免費商品體驗」的活動。（圖／ETtoday資料照）

根據UNIQLO官網，APP內確實有會員專屬的「免費商品體驗月月抽」活動，邀請消費者提供寶貴意見。

參加步驟如下：

1.下載APP或登入行動版網路商店

2.點選我的帳戶

3.註冊並登入帳號

4.再次點選我的帳戶

5.找到「會員專屬」並點「免費商品體驗」

6.詳閱活動說明後點選「免費申請」

7.等待抽獎結果

若收到中獎通知，領取步驟如下：

1.點選我的帳戶

2.查看優惠券

3.憑兌換券至店鋪兌換

（逾期未兌換將視為放棄）