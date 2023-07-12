白飯免費=吃到飽！他點出「熱炒店的靈魂」挺學生：給1星很合理

▲補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）



記者施怡妏／綜合報導

27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，留下1星負評，引發「白飯之亂」，就有網友好奇，免費提供代表這品項是免費的，不管拿幾次都可以，等同吃到飽的概念，就像是buffet，貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「免費到底算不算吃到飽？」一般的認知，免費提供就是這品項是免費的，不管拿幾次都是免費，等同吃到飽的概念，不過他提出另一個觀點，試吃也是免費，但不等於可以一直吃到飽，「如果不考慮限量問題，那免費提供，到底算不算等同於吃到飽的卦？」

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對此，網友認為是老闆沒有說清楚遊戲規則，「學生也沒錯，錯在店家沒寫清楚」、「開熱炒店怕人吃白飯，真的很可悲」、「熱炒店你白飯吃完不補，你要早說」、「要這麼摳也可以，至少人家進店就要早說」、「第一免費的定義，是否沒消費也可以吃？第二是否有限制低消多少可以吃？總結，老闆遊戲規則沒說清楚，都隨他事後解釋」、「這本來就是模糊的詞，有些免費等於無條件贈送，有些店免費=不另外收費，成本攤在總消費」。

▲北科資財營到熱炒店用餐引發「白飯之亂」 。（圖／翻攝自Facebook／北科資財營）



有網友指出，熱炒店提供白飯是很基本的事情，「沒白飯的熱炒店是有幾個人會去？吃菜配三色豆嗎？」「提供白飯就是很多人選擇進熱炒店消費的必要條件」、「熱炒店提供白飯就是基本中的基本，光沒白飯就值得一顆星，免不免費根本假議題」、「去吃熱炒跟我說沒飯，我真的直接走人」。

網友表示，最好的辦法就是白飯收費，「怕人家吃你就收費，學生沒窮到10元都付不出」、「真的怕人吃的通常都會寫限幾碗」、「要嘛你白飯收錢，別演得好像慷慨又怕人很會吃」、「怕被吃就別免費」。

回顧整起風波，27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，雙方一度各執一詞，不過業者在昨（11）日透過留言道歉「沒讓學生吃飽飯，我們錯了」。