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遠雄自貿港區二階段啟用　鄭文燦：估貿易額增1.5兆

▲▼鄭文燦12日出席遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用典禮。（圖／行政院提供）

▲鄭文燦12日出席遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用典禮。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院副院長鄭文燦12日出席遠雄航空自由貿易港區第二階段啟用典禮，他表示，遠雄自貿港區的第二期工程投資超過60億，蓋了四棟物流大樓，大概有3萬4千坪，預估會增加5000個工作機會，貿易額也會增加1.5兆，比現在的貿易額成長5倍以上。

鄭文燦說，擔任桃園市長8年，看到遠雄自由貿易港區的成長，在上任第1年大概只有2200億的營業額，卸任時已經到達1兆2600億的營業額，任內也幫忙招商許多企業進駐遠雄，包括加值園區的亞旭電腦等，也跟遠雄一起度過很多困難，包括疫情挑戰、貨運站塞車的挑戰等。

「這新的4棟大樓完成後，包括DHL也會進駐，預估會有25家以上的大型企業進駐。」鄭文燦指出，目前國際知名的品牌、國內重要企業都已經進駐，特別是物流業，在這裡得到很大的發展，希望未來加值製造、低溫冷鏈甚至生技產業、國際醫療，都可以進駐在國際貿易港區。

鄭文燦表示，現在遠雄自由貿易港區大概45公頃，航空城計畫還會增加第2個自由貿易港區大概74公頃，希望未來的74公頃，能更多元化的使用，能夠以遠雄的發展經驗做一個典範，再升級、再多元。

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