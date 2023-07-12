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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體爆南海會議提研製生物戰劑　行政院斥：造假

▲▼行政院發言人林子倫出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

針對12日聯合報曝一張南海會議「會議紀錄」，指稱政府將研製生物戰劑一事，行政院發言人林子倫表示，事實上，報載日期當天為行政院第3808次院會時間，院長需主持院會，行政院及前院長蘇貞昌也無報載相關會議，故不存在媒體刊登所謂的會議記錄。

林子倫表示，相關媒體若有最基本的查證能力，便可了解行政院的會議紀錄皆載明會議時間、地點、主席、出列席人員、報告事項、綜合討論、院長提示、散會時間等格式處理，舉凡治安會報、性別平等會等會議紀錄，相關格式及內容亦可在公開網路確認，報載內容連紀錄是由何單位產出都沒列明，顯為造假。

林子倫還指出，該文件所使用「本黨」字眼也與行政院相關會議紀錄語法不合，若干內容有多處謬誤，甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑。

林子倫強調，我國相關單位及美方已多次澄清，雙方皆遵守「禁止生物武器公約」，並無違背公約、研製生物戰劑之情事，相關媒體不顧多方澄清，在未經任何查證的情況下，執意持來路不明的文件內容，持續混誤輿論，令人感到不解與遺憾。

林子倫表示，行政院將研議把此次相關報導內容（包括刊載媒體）完整列入「識假」範例當中，此外，除再次駁斥相關錯假訊息，也要求報導媒體應善盡媒體職責，立即更正錯誤內容，避免不實訊息持續傳散，造成社會恐慌。

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