鄭文燦提醒柯文哲　「總統候選人對國際議題掌握度應提高」

▲民眾黨總統參選人柯文哲誤認日本政要發言惹議。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，赴日訪問時，日方表態台灣不可能進入CPTPP、要台灣死心。對此，行政院副院長鄭文燦12日受訪時說，自民黨的重要幹部都相當關心台灣安全問題，對於台灣爭取參加CPTPP都表達歡迎；他也提醒柯，作為台灣的總統候選人，對於國際重要國家對台灣的議題，掌握度應該要提高，這樣才能勝任總統的職務跟角色。

鄭文燦說，他是在6月26日到29日，到日本進行台日的產業搭橋之旅，拜訪很多日本重要的商社、重要企業。其中，日本的執政黨、重要幹部，也受到日方的安排做了會談，包括前首相麻生太郎、自民黨幹事長茂木，「柯市長市沒有見到茂木敏充幹事長，他見到的是另外一位世耕弘成幹事長，是在參議院」。

▲鄭文燦訪日行，拜會自民黨幹事長茂木敏充眾議員。（圖／取自鄭文燦臉書）

「日本自民黨的重要幹部都非常關心台灣的安全問題，以及台日之間的經濟合作。」鄭文燦強調，日本對於台灣爭取參加CPTPP都是表達歡迎，因為這是一個高標準的經貿協定，台灣已經具備這樣的條件，如果能夠參加，對於台灣在全球化的經貿布局會有很大的幫助，所以日方是表示歡迎跟支持，當然入會的程序仍然有待一系列的審查，會盡最大力量爭取，

鄭文燦說，這是做為台灣的總統候選人，應該要努力的方向，對於國際相關的，包括美國日本、包括其他重要國家對台灣的議題，掌握度應該要提高，這樣才能勝任總統的職務跟角色。

柯文哲日前指出他訪日時「自民黨幹事長」（眾議員茂木敏充）稱「台灣無法加入CPTPP」引起非議，民眾黨隨後發出聲明，澄清柯文哲所述「自民黨幹事長」，其實是「參議院自民黨幹事長」世耕弘成。