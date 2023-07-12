邱毅給國民黨中常委的一封信！　苦勸不要「換侯」改提非綠大聯盟

▲前立委邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜近期選情低迷，引發藍營支持者焦慮，甚至出現「換侯」聲浪。對此，前立委邱毅12日再度在臉書寫下「給國民黨中常委的一封公開信」，誠心建議不要提「換侯方案」，改提他日前和前立委蔡正元所建議的「非綠大聯盟整合方案」。

邱毅指出，今天下午二點，國民黨要召開中常會，據說「挺侯派」和「換侯派」要相互較勁，而中央黨部外也有抗議人群高呼「朱下台，換掉侯」。對此，他誠心建議不要提「換侯方案」，改提他日前和蔡正元所建議的「非綠大聯盟整合方案」，他再重申，目前應該是黨主席朱立倫所稱的第三階段，在檯面上有民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、侯友宜，如果三人相互廝殺，互相毀滅，就等於是護航民進黨總統參選人賴清德，因此必須整合。

針對如何整合，邱毅建議，讓兄弟登山各自努力，三個陣營在未來兩個月揚長補短，努力拓展各自票源。兩個月後，也就是九月下旬，三個人做公平公正公開的民調，在實際作業上，可以由三個人協調出信賴的三家或以上的民調公司，約定民調時間，民調方式，抽樣方法，問題內容及順序等，然後三人簽署公約，向社會公布，絕對遵守民調結果，排名第一的是非綠聯盟共推的總統候選人，排名第二的是副總統候選人。

此外，邱毅提到，前高雄市長韓國瑜絕對是非常關鍵的力量，如果他有意願，應將其納入民調範圍，成為四人角逐的局面，如依據此一遊戲規則，至遲在十月中旬就可整合出一個黃金組合；如此運作，一直被高喊的「下架民進黨」，才能從虛幻變成事實。

「政治強調要『面子裡子兼顧』，心急吃不了熱豆腐」，邱毅認為，現在提出換侯方案，只會造成更大的衝突，折損彼此的能量，何況「相罵無好話」，所以與其你死我活，還不如代之以互利共贏的整合方案，而且這個做法也等於補齊了「被遺失的初選」，讓贏的人方便整合，輸的人有顏面的退場。他最後再度喊話，「時間真的不多了，請各位中常委三思三思！」