2024賴清德勝率有多高？　他曝關鍵：老三不能被徹底拋棄

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德子弟兵、立委林俊憲12日受訪說，國民黨有14個執政縣市，還有30幾席立委，他認為若國民黨能凝聚小雞，國民黨總統參選人侯友宜仍有未來性，民眾黨總統參選人柯文哲則會接受「反綠」票源，因此，賴清德致勝關鍵在於，南部縣市一定要大贏、拿到6成以上的選票，且不能讓「老三」被徹底拋棄。

林俊憲今天上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚詢問，林俊憲認為賴清德2024年勝率有多高？林說，勝率決定因素有「自己有多強」與「跟對手比」兩面向，以目前來看，離選舉大概還有半年，還是很不穩定的狀況，尤其可以看到，任何事情爆發都可能產生社會後座力。

林俊憲指出，侯友宜曾經民調第一，現在許多民調都第三，而賴清德雖然（現在）民調第一，但他覺得不能小看柯文哲，因柯會接受大家對民進黨執政的不滿，也就是所謂「反綠」的票，此外，國民黨有14個執政縣市，還有其在北部確實強，這個也不能輕忽。

林俊憲表示，2020年總統選舉局勢與現在不同，當時有香港反送中運動，他認為今年中國等外界因素還是會介入台灣選舉，美國因素考量也會影響投票行為，而賴清德要靠的是，他在南部一定要大贏，要達成單獨過半的目標，他個人認為賴清德在南部要拿到6成以上，「當然會有挑戰跟困難」，因為以前都是藍綠對決，但現在三咖督的選舉最難選了。

林俊憲直言，「我認為（南部縣市拿到6成以上）有困難，但還是很有機會」，因為三咖督的選舉在於，老三會不會被徹底拋棄，選票會游移，現在侯友宜的看好度大於他的支持度，代表「沒有支持他的人也認為他會上」，柯文哲是支持度大於看好度，代表「我雖然支持你但我認為你不會上」，因此，三咖督必然會出現「亂局」，必須鎖定主要對手、次要對手。

林俊憲表示，賴陣營要讓「第三名的人」不要被徹底拋棄，第一個是是否有辦法單獨過半，第二是二、三名還在混亂的時候，這時候第一名就會很難選了，就像現在有人問「民進黨要不要打柯」，但打柯是侯友宜操盤手金溥聰的事；他個人認為，民進黨的主要對手還是國民黨，畢竟國民黨還是有30幾席立委席次，下會期政治重心還是在立法院，只要國民黨小雞能夠凝聚住，其仍有未來性。黃暐瀚追問，但倘若侯友宜被拋棄的很徹底，柯文哲就超車賴清德啦？林俊憲不諱言，「那當然啊」。