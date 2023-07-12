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若戰爭結束並達成條件　德防長：烏克蘭可很快加入北約

▲▼烏克蘭軍隊的法製凱撒自走砲正朝前線開火。（圖／路透）

▲德國防長表示，只要戰爭結束並滿足先決條件，烏克蘭可以很快加入北約。圖為烏克蘭軍隊利用法製凱撒自走砲朝前線開火。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭曾多次喊話希望加入北約，正當北約峰會於11至12日在立陶宛舉行之際，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）宣布將對烏克蘭提出新一批價值近7.7億美元的軍援方案。另外，他也表示，北約各國明確表態，烏克蘭的未來在北約，只要等待戰爭結束並確認邊界，就會展開迅速行動（加入北約）。

根據德國之聲、美國CNBC等報導，佩斯托瑞斯11日在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會受訪表示，「烏克蘭的未來在北約，這是毫無疑問的。」不過他認為，加入北約的談判等所有問題都必須待到戰爭結束後再談，「你必須等待這一刻，接著我們必須迅速執行，這是當然的。」

▲▼北約高峰會 。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）針對北約未給出入盟時間表備感失望。（圖／路透）

佩斯托瑞斯指出，雖然北約各成員國已有明確表態，同意烏克蘭在未來加入北約，但問題在於如何實現這個目標，「所有有關當局也都清楚，接納一個處於戰爭狀態的國家是根本不可能的。」因為假若在取得和平之前，烏克蘭就加入北約，一旦發生衝突，集體防禦條約將立刻啟動。

佩斯托瑞斯還說，北約領導層級正在就烏克蘭加入北約的「幾個先決條件」進行討論，但他個人堅信，烏克蘭將透過特殊途徑加入北約，會比其他國家程序走得更快。他提到，若烏克蘭能滿足部隊與北約接軌、法治、軍方受民意監督等適用於全體北約會員國的條件，加入北約「速度可以很快」。

此外，根據德國《南德意志報》報導，峰會上德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與佩斯托瑞斯將宣布向烏克蘭提供價值約7.7億美元的軍援計畫，包含2套愛國者（Patriot）防空飛彈系統、24輛豹1 A5坦克（Leopard 1A5）、40輛貂鼠式（Marder）步兵戰鬥車，以及約2萬發砲彈。

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