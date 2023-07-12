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彰化紡織老董斥資千萬！募百輛救災車捐烏克蘭　首批48輛裝櫃上路

▲彰化伸仁紡織董事長白燦榮募得退役的救災車輛將送到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲伸仁紡織董事長白燦榮募得百輛退役救災車輛，首批48輛將船運到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

彰化伸仁紡織公司董事長白璨榮收購報廢救災車輛，打算整修後援助烏克蘭。各縣市消防局紛紛響應捐贈，外交部、消防署、台灣基督長老教會總會等單位也大力支持，最後白璨榮也成功募集超過100多輛救護車、消防車，耗資千萬元翻新，上頭印有兩國國旗，首批48輛將於13日啟運，送往烏克蘭進行人道救援。

首批運往烏克蘭的48輛車中，有6輛消防車、20輛救護車、13輛四輪傳動車、9輛復康巴士。白璨榮受訪時指出，除了救災車輛外，各界捐贈的醫療器材、紙尿布和急救包等物資也會一起裝入貨櫃，隨船一起運往烏克蘭，預計中途會先抵達波蘭，再進行轉運。

▲彰化伸仁紡織董事長白燦榮募得退役的救災車輛將送到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

外交部指出，這次捐贈行動由民間發起，政府從旁協助，首批48台救援車輛將送往烏克蘭，協助載送急需救援的烏克蘭前線戰士與飽受戰火所苦的人民。6月30日，多位部會與縣市政府代表、立法委員和「台灣烏克蘭隊」與「台灣烏克蘭陣線」等團體一同見證啟運儀式。

對此，烏克蘭國會議員盧狄克近日透過影片表達對台灣的感激，感謝台灣讓烏克蘭在面對這場獨裁與極權的戰爭當中，不是孤軍奮戰，台灣的協助將讓烏克蘭持續累積對俄國的作戰能量、為人民的民主與未來繼續奮鬥。

啟運儀式當天，白燦榮特別感謝各單位與民代的協助，儘管募得的援助車輛花了好幾個月整修，耗資千萬元，但他最開心的是「Taiwan can help」和國旗隨著救災車一同前進烏克蘭，盼讓當地民眾感受到台灣最真誠的一面。為此，東海大學5名烏克蘭學生特地到場，向白燦榮表達謝意。

▼白燦榮（左）耗資千萬整修救災車輛，希望傳達「Taiwan can help」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化伸仁紡織董事長白燦榮募得退役的救災車輛將送到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▼在台讀書的烏克蘭學生到場表達感謝。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化伸仁紡織董事長白燦榮募得退役的救災車輛將送到烏克蘭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

 
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