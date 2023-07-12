陸長腿妹突撲倒他強脫褲！　夜市人群近距離圍觀

▲長腿妹扳倒白衣男。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸日前發生一起女子在夜市當街性騷猥褻男子的事件，雙方起初並無發生任何衝突，但女子突然試圖強行扒下男子的褲子，雙方躺在地上扭成一團，路人則在周圍圍觀，所有人一時間都搞不清楚為何女子會有這樣的舉動。

綜合陸媒報導，安徽省阜陽市二里井夜市5日晚間，一名穿短袖白T、長褲繫皮帶的男子，在逛夜市時突然間被一名露出長腿的女子抓住。據了解，長腿女當時已經喝醉了，但是因為事前未發生任何衝突，所以被揪住的白衣男一時也沒反應過來。

長腿女瞬間將白衣男扳倒壓制在地上，一面不停嘗試強行脫褲。當時周遭人群紛紛圍上來觀看，不見有人出手相救，而白衣男死死抓住褲頭，就怕在眾人面前露出下體。

▲眾人在一旁圍觀。（圖／翻攝微博）

不論白衣男如何反抗，長腿女竟然執意要扯下對方褲子，力道之大甚至將他的褲腿抓爛，甚至把小腿抓出血。然而白衣男除了阻止她以外，完全不敢與對方有任何肢體接觸，事後他說是怕對方因此反咬他一口，肯定會吃不完兜著走。

民眾報警後，白衣男被送醫治療，長腿女的下場則不得而知，該轄區的京九派出所僅回應「不方便告知結果」。該事件也引起部分人討論，認為若性別對調，白衣男當街強扒長腿女褲子的話，肯定會被判5年以下徒刑或拘役。