起價3250萬！安徽法拍貪官「百達翡麗」錶...吸6萬多人圍觀但無人競拍

▲百達翡麗錶。（圖／翻攝阿里拍賣司法，下同）



大陸中心／綜合報導

大陸安徽省一名貪官程瀚去年因受賄被判17年6個月有期徒刑，並處400萬元人民幣（約新台幣1800萬元）罰金，而他貪汙所得物品在15日9點至16日9點也正式進入法拍程序。當中吸引最多人「圍觀」的是百達翡麗（Patek Philippe）手錶，型號為「5002P-001」，起拍價720萬元人民幣（約新台幣3250萬元），最後因為無人出價，宣告流拍並結束。

據安徽省蚌埠市中級人民法院公告，這次法拍程瀚的物品共有19件，包括百達翡麗手錶2隻、帝舵（Tudor）手錶1隻、卡地亞（Cartier）手錶1隻、伯爵（Piaget）手錶1隻、法蘭克穆勒（Franck Muller）手錶1隻等，其他則是玉器、首飾及花瓶。

當中高達6萬多人「圍觀」的百達翡麗「5002P-001」型號手錶，起拍價720萬元，評估價值800萬元，但截至16日9點無人出價，已宣告流拍並結束。

據《瞭望》新聞周刊報導，在審理查明的程瀚17起受賄事實中，最大的一筆是接受安徽某房地產公司仰姓負責人請託，為其公司經營提供幫助。程瀚2014年4月在仰姓負責人家中，就是拿走這隻當時價值1300萬港元（約新台幣5160萬元）的百達翡麗手錶。此外，多家陸媒曾報導，上述送給程瀚昂貴手錶的仰姓負責人，就是藍鼎國際董事會主席仰智慧。

據了解，百達翡麗超級複雜功能時計（5002P）腕錶傳每年只生產兩隻，並只供最頂級的顧客訂製，而符合條件的人還必須先通過一輪面試，才能加入等待名單中。