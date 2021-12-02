外送員拉褲頭朝麻辣燙「加料」　女客崩潰：全吃下肚了...

▲外送員疑似在餐點小便，點餐的女子不知情已將食物全部吃完。（圖／翻攝自微博／九派新闻）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸網路近日瘋傳一段監視器影片，安徽省一名外送員疑似在顧客的餐點中小便，且點餐的女子在不知情的情況下已將所有食物吃完，事後得知超級崩潰，據社區物業人員表示，受害者已向警方報案，並對外送平台進行檢舉。

據《網易新聞》報導，事件發生在安徽蕪湖某社區，一名外送員送餐途中，在搭乘電梯時竟疑似朝麻辣燙餐點中小便，從曝光的監視器畫面可以看到，該名外送員先搭電梯到6樓，左右查看確認無人後，又按下24樓，接著他蹲下來疑似朝著餐點小便，幾秒鐘後他拿起餐盒還均勻搖晃，並在用鼻子聞過後才出電梯送出餐點。

▲噁心一幕全被監視器拍下。（圖／翻攝自微博／九派新闻）

這段影片近日在陸網掀起熱議，報導指出，大樓的保全在隔天察覺有異，也立刻通知點餐的女子，然而女子事後得知超級崩潰，表示餐點已經全部吃完了，嚇得以後不敢再叫外送，而女子也已向警方報案，目前該名外送員被依尋釁滋事行政拘留14天，外送員隸屬的外送平台則表示，此事正在核查中。

網友們看到這一幕全都嚇傻，紛紛留言表示，「該嚴懲！不然這誰還敢點外賣啊」、「心疼點外賣的住戶，這得多難受啊」、「看完不敢點外賣了」、「幸虧電梯監控是好的」。

▲女顧客事後才知道這件事，崩潰表示餐點已經全部吃完了。（圖／翻攝自微博／九派新闻）