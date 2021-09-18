作業沒達標「被老師戒尺狂打臉」　14歲弟左眼爆血！爸媽心疼炸

▲大陸安徽阜陽市一名老師下狠手，把學生左眼打得鮮血直流。（圖／翻攝自微博／沸点视频）

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸安徽阜陽市一名14歲男學生小磊（化名），因作業完成度沒有達到老師標準，竟遭老師拿書砸頭，還用戒尺打臉，導致男學生左眼鮮血直流，形成一個長約3公分的撕裂傷，需住院治療。

綜合陸媒報導，小磊就讀於阜陽慎成鎮中心學校，他的父親表示14日下午接到學校電話說孩子住院了，到醫院才了解孩子被老師打，而且傷得很嚴重。

小磊父親接受採訪時表示，老師在物理課上因為對兒子的作業完成度不滿意，一氣之下先把作業扔在兒子臉上，隨後又拿了戒尺朝兒子臉上狂打，打到左眼流血才嚇到趕緊叫救護車送醫，等到醫生處理好傷口、清除身上血跡、事發一個多小時後才聯絡家長。

小磊父母趕到醫院時兒子已做了簡單的處理及包紮，但紗布底下，兒子左眼的上眼皮有約3公分的撕裂傷，下眼皮也有傷口，而且眼睛紅腫、有不少血漬，傷口內還有大量血塊，要睜眼都有困難。

小磊父親提到，打人的老師是兒子的物理老師，也是班導師，雖然在教學過程中有合理、適當的懲戒可以理解，「但把孩子打成這樣，作為家長肯定不能接受。」

班導師事後承認確實有對小磊動手，但強調並非故意，是不小心打傷的，然而校方並未針對此事件積極處理，就連小磊的醫療費用都是由家長支付。對此，縣教育局週四（16日）指出，目前正與雙方協調後續處理辦法。