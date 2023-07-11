　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

政大雄鷹首赴北京！　與北控青年球隊切磋球技

▲▼ 2023,京台青年籃球友誼賽開幕 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲ 台京青年籃球友誼賽開幕，政大雄鷹（藍球衣）受關注。 （圖／翻攝 京彩台灣）

記者任以芳／綜合報導

「躍動京台 青出於籃」台京青年籃球友誼賽昨在北京舉行，來自台灣3支球隊球員與北京4所大學的學生、首鋼和北控青年籃球隊隊員交流，台京青年籃球隊隊員約110人參加比賽。其中，政大雄鷹隊與CBA的北控青年隊友誼賽，「政大航空」林彥廷爆發力十足的彈跳力，受到外界高度關注。

台京青年籃球友誼賽昨10日在大陸國家體育總局舉重籃球館開幕。來自台灣3支球隊的大部分球員首次來北京交流，大陸方面參加成員有北京4所大學青年球隊、CBA首鋼和北控青年球隊隊員、台京青年籃球隊隊員等大約110人參加比賽。在京台灣民眾、台生以及兩岸婚姻家庭約300人觀看比賽盛會。

▲▼ 2023,京台青年籃球友誼賽開幕 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲兩岸青年球隊一共交流12場比賽 。（圖／翻攝 京彩台灣）

據了解，本次比賽採用中大陸籃協審定的最新《籃球規則》，2天時間裡，台灣師範大學、政治大學、虎尾科技大學與首鋼青年籃球隊、北控青年籃球隊、首都經濟貿易大學籃球隊、在京台灣青年隊和東城區青年籃球隊8支球隊，一共交流切磋12場比賽。

賽事結束後，台灣球隊的青年學生參加北京文化科技體驗交流活動。參加比賽的台京青年表示，十分珍惜這次友誼賽，要在交流中切磋球藝、建立聯繫。

▼台虎尾科大以及師範大學球隊表現也很亮眼 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲▼ 2023,京台青年籃球友誼賽開幕 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲透過這場友誼賽，兩岸青年球隊十分珍惜這次交流機會 。（圖／翻攝 京彩台灣）

東城區委書記孫新軍在開幕式致辭表示，「歡迎台灣青年朋友來北京交流，寄語京台兩地青年同心同行、攜手打拼。」首場比賽開球儀式由北京市台辦主任霍光峰主持。大陸籃球協會副主席徐濟成和北京三次CBA冠軍的主力隊員、北京首鋼男籃俱樂部隊長翟曉川也為兩岸青年球員助陣加油。

該活動由東城區台辦、東城區體育局、共青團東城區委共同主辦，旨在以籃球為媒，搭建北京和台灣高校學生體育運動的交流平台。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2022.9.28） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

日前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮率先介紹，國台辦、教育部、大陸全國青聯和北京市政府於7月12日至13日共同主辦2023兩岸青年峰會。從7月中旬到10月底，峰會將設置築巢引鳳、融合發展等5個篇章25項系列活動，包括「躍動京台青出於藍」京台青年籃球友誼賽、第八屆京台青年創新創業大賽等活動，預計約1200名台灣青年將參加各項活動。

朱鳳蓮指出，將持續關注台灣青年的所思所盼，為台灣青年在大陸學習、就業、創業提供良好條件，助力台灣青年在大陸追夢、圓夢。

ET快訊
快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：近日才升職
鬼父猥褻女兒上百次：妳身體有一部分是我的肉
侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望在台東合體
本以為沒屁用！建商交屋「送1物」　住戶驚呆推：實際超好用
起床就滑手機？正妹科學家點名3NG習慣「易對大腦產生壞影響」
誤傳許維恩親餵影片到群組？　王家梁急解釋
馬英九「邀陸生訪台」獲准　國台辦發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

馬英九「邀陸生訪台」獲准了　國台辦讚具有積極意義

政大雄鷹首赴北京！　與北控青年球隊切磋球技

溫州歡迎台青來發展　創業創新成果展圓滿落幕

法拉利停店門口遭「三角錐砸車窗」！他爽一秒代價超慘痛

斥資20億！溫州台商科技產業園啟動

首屆吉台交流洽談會舉辦　吳成典、李政宏籲兩岸進一步合作

寶格麗官網台灣前面未加「中國」遭陸網友出征　藝人代言也受波及

陸內需不振　中國社科金融所：建議大幅降息、提高財政赤字率

廣東大學生吐槽UNIQLO「錢少事多」　連喝水都要向主管報備

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

被要求只能吃1盤壽司　厚著臉皮結帳朋友笑翻

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

坤達婚姻保鮮祕訣「不要太常見面」　腹肌嚇到柯佳嬿..她：你怎麼還有？

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

丟包老婆？陸重機男遇攔查　上車緊張就走...警載妻狂追

貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

馬英九「邀陸生訪台」獲准了　國台辦讚具有積極意義

政大雄鷹首赴北京！　與北控青年球隊切磋球技

溫州歡迎台青來發展　創業創新成果展圓滿落幕

法拉利停店門口遭「三角錐砸車窗」！他爽一秒代價超慘痛

斥資20億！溫州台商科技產業園啟動

首屆吉台交流洽談會舉辦　吳成典、李政宏籲兩岸進一步合作

寶格麗官網台灣前面未加「中國」遭陸網友出征　藝人代言也受波及

陸內需不振　中國社科金融所：建議大幅降息、提高財政赤字率

廣東大學生吐槽UNIQLO「錢少事多」　連喝水都要向主管報備

快訊／小隊長墜樓身亡　保二總隊證實：表現優異近日才升職

喜歡非洲球員的韌性！邱大宗：有自信把丹尼爾訓練好

新北聊藝療列車開進仁愛之家　新莊歌劇團牛郎織女逗樂長輩

《魷魚2》剛開拍就又出事！「工作人員態度跋扈」惹怒民眾　劇組道歉

侯友宜、郭台銘受邀出席正副議長餐會　2人有望明在台東合體

貴州「世界最大苗寨」起火釀2死6傷！客服人員竟稱：只是消防演習

七夕香氛盤點：花漾迪奧BOBBY限量復刻版、YSL隨心鎖慾限定版淡香精

開創新通路！科技業挺新北青農　攜手同創永續共好

「妳身體一部分是我的肉」鬼父情勒猥褻女兒上百次　法院判決出爐

丁學文／搶救生育率　性別平等要先跟上！

女控新北警違法搜屋「激凸被看光」　警出示密錄器：對方還請飲料

大陸熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

28歲正妹逛夜市慘死！目擊者嘆：她慢了半步

醉女當街露底性侵男子　硬上扒衣扯褲濺血

跟團遊車上睡覺　她被導遊罵：妳不尊重我

退休教授拿「動態模糊照」　入選全國攝影展

A股股王淪壁紙！曾超越貴州茅台　這公司黯然退市

奇點汽車燒光736億　交不出一輛電動車

血洗廣東幼兒園6死1傷！傳孩子被車撞報復行兇

馬英九邀陸生訪台獲准　國台辦回應

美對陸發出旅遊警示！陸：錯誤做法

主人懸賞4300萬找走失愛犬！結局傻眼

恐怖亂流像坐大怒神…空姐甩到天花板撞碎指示燈！

湖南32層大樓磁磚崩落　眾人驚恐奔逃遭砸

更多熱門

相關新聞

浙江台青前進廈門海峽論壇 圓桌會分享浙台青年創就業故事

浙江台青前進廈門海峽論壇 圓桌會分享浙台青年創就業故事

2023海峽論壇相關分論壇今（16）日陸續揭開序幕，其中，海峽論壇平行論壇，也就是包括浙江、四川、江蘇等地在廈門舉行的兩岸民間交流活動也隨之啟動。部分在浙江生活的兩岸青年這次也前往廈門，與前來參加海論的兩岸民眾分享在浙江的創就業故事。

杭州亞運賽前的台灣身影

杭州亞運賽前的台灣身影

集中簽約104億元！　台商台企助力四川瀘州鄉村振興

集中簽約104億元！　台商台企助力四川瀘州鄉村振興

38歲主廚砸1300萬　

38歲主廚砸1300萬　

台中醫陝西開診所被笑傻：就喜歡這樣

台中醫陝西開診所被笑傻：就喜歡這樣

關鍵字：

政大雄鷹北控.京台.台京台青

讀者迴響

熱門新聞

獨／《木曜4》百萬製作團隊驚爆「集體離職」

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

約好2小時7千　他做完就跑下場曝光

「補飯」畫面曝！熱炒店老闆：兩鍋夠70人吃

城隍警示小心火和電　4生肖注意

即／台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

女星秘婚2年當「翟太」　試管2次失敗報喜懷孕了

撞擊瞬間曝光！花蓮警車撞機車　騎士噴飛亡

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

疑點重重　5億高中生命案重啟調查

台中男帶夜店妹回家！脫光衣服卻變互毆

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

UNIQLO「免費好康」被挖出

他目睹「勾乾爹」進摩鐵！女友淚：錢太多離不開

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面