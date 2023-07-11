政大雄鷹首赴北京！　與北控青年球隊切磋球技

▲ 台京青年籃球友誼賽開幕，政大雄鷹（藍球衣）受關注。 （圖／翻攝 京彩台灣）

記者任以芳／綜合報導

「躍動京台 青出於籃」台京青年籃球友誼賽昨在北京舉行，來自台灣3支球隊球員與北京4所大學的學生、首鋼和北控青年籃球隊隊員交流，台京青年籃球隊隊員約110人參加比賽。其中，政大雄鷹隊與CBA的北控青年隊友誼賽，「政大航空」林彥廷爆發力十足的彈跳力，受到外界高度關注。

台京青年籃球友誼賽昨10日在大陸國家體育總局舉重籃球館開幕。來自台灣3支球隊的大部分球員首次來北京交流，大陸方面參加成員有北京4所大學青年球隊、CBA首鋼和北控青年球隊隊員、台京青年籃球隊隊員等大約110人參加比賽。在京台灣民眾、台生以及兩岸婚姻家庭約300人觀看比賽盛會。

▲兩岸青年球隊一共交流12場比賽 。（圖／翻攝 京彩台灣）

據了解，本次比賽採用中大陸籃協審定的最新《籃球規則》，2天時間裡，台灣師範大學、政治大學、虎尾科技大學與首鋼青年籃球隊、北控青年籃球隊、首都經濟貿易大學籃球隊、在京台灣青年隊和東城區青年籃球隊8支球隊，一共交流切磋12場比賽。

賽事結束後，台灣球隊的青年學生參加北京文化科技體驗交流活動。參加比賽的台京青年表示，十分珍惜這次友誼賽，要在交流中切磋球藝、建立聯繫。

▼台虎尾科大以及師範大學球隊表現也很亮眼 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲透過這場友誼賽，兩岸青年球隊十分珍惜這次交流機會 。（圖／翻攝 京彩台灣）

東城區委書記孫新軍在開幕式致辭表示，「歡迎台灣青年朋友來北京交流，寄語京台兩地青年同心同行、攜手打拼。」首場比賽開球儀式由北京市台辦主任霍光峰主持。大陸籃球協會副主席徐濟成和北京三次CBA冠軍的主力隊員、北京首鋼男籃俱樂部隊長翟曉川也為兩岸青年球員助陣加油。

該活動由東城區台辦、東城區體育局、共青團東城區委共同主辦，旨在以籃球為媒，搭建北京和台灣高校學生體育運動的交流平台。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

日前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮率先介紹，國台辦、教育部、大陸全國青聯和北京市政府於7月12日至13日共同主辦2023兩岸青年峰會。從7月中旬到10月底，峰會將設置築巢引鳳、融合發展等5個篇章25項系列活動，包括「躍動京台青出於藍」京台青年籃球友誼賽、第八屆京台青年創新創業大賽等活動，預計約1200名台灣青年將參加各項活動。

朱鳳蓮指出，將持續關注台灣青年的所思所盼，為台灣青年在大陸學習、就業、創業提供良好條件，助力台灣青年在大陸追夢、圓夢。