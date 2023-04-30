38歲廚師「砸1300萬」深圳開餐酒館　挺過封控拚疫後復甦

記者蔡儀潔／深圳報導

38歲的台北人林紹驊曾是一名大飯店廚師，2022年5月投資300萬元（人民幣，下同，約新台幣1330萬元），在深圳開了一家電影主題的餐酒館。他向《東森新媒體ETtoday》表示，去年12月曾遇到深圳靜默，但還好今年疫情過去，感受到人氣回升，但沒預想那麼快，增長幅度約10%。

卓別林的黑白電影、璀璨的水晶吊燈、百年歷史的西洋古董...林紹驊位於深圳的餐酒館，每個細節都藏著設計巧思。

▼ 卓別林餐酒館主打復古風格。（圖／記者蔡儀潔攝）

林紹驊表示，自己當初辭去大飯店義大利廚師工作後，2012年到上海學習西洋古董生意，2015年到深圳後，先是經營傢俱展廳等業務，2022年則結合餐飲專業和古董傢俱生意，打造以電影為主題的餐酒館，提供顧客透過美食美酒，深度瞭解西洋文化的平台。

林紹驊還將台式服務融入經營當中，平時在跟客人閒談時，經常讓對方猜猜他來自哪裡，知道是台灣後紛紛表示「好想到台灣去玩」；他則會開玩笑地回說，到時候要組個旅行團帶大家去台灣。

▲吧台空間。（圖／記者蔡儀潔攝）

深圳作為一線大城市，無論是創業成本還是難度，都高於其他城市。林紹驊當時便砸下300萬元投資開店，儘管開業時間正值新冠疫情年間，但他表示，因第一家店已積累穩定客源和友人，餐酒館一步一步穩定成長，直到2022年底深圳疫情嚴峻，經營遇到困難，甚至一度經歷了靜默封控。

▲林紹驊接受採訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

「那時候大家都很緊張」，林紹驊說，有些人是不敢出門，有些人是生病了出不來門，「包括我們的員工，當時不是沒有客人的問題，是沒有員工。」

今年大陸疫情解封，林紹驊表示，能感受到整個大環境人氣在回升，對餐飲業而言是很好的現象，今年也開始實現盈利，不過深圳畢竟並非旅遊城市，很多客人會選擇出國或到其他城市旅遊，因此市場復甦沒想像那麼快，營業額約以10%幅度增長。

▲店內在播放卓別林的黑白電影。（圖／記者蔡儀潔攝）

「還是看好疫後復甦」，林紹驊認為，新冠疫情具有階段性，遲早會結束，而深圳整座城市充滿創業活力，「人是跑不掉的，城市越進步，大家越喜歡小資情調和精神層面享受的東西。」

談及未來規劃，林紹驊胸有成竹地說，計畫將餐酒館實現品牌化，之後會打算到四川成都、重慶、浙江杭州等地拓展，已經有很多投資人與自己接觸，「我們把這家店做出好成績後，再去做下一步。」