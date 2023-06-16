　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

浙江台青前進廈門海峽論壇　圓桌會分享浙台青年創就業故事

▲2023年浙台青年就業·創業交流論壇在廈門舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2023年浙台青年就業·創業交流論壇在廈門舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／廈門－台北 連線報導

2023海峽論壇相關分論壇今（16）日陸續揭開序幕，其中，海峽論壇平行論壇，也就是包括浙江、四川、江蘇等地在廈門舉行的兩岸民間交流活動也隨之啟動。部分在浙江生活的兩岸青年這次也前往廈門，與前來參加海論的兩岸民眾分享在浙江的創就業故事。

▲▼ 杭州亞運,杭州台青,張右昇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲在浙江杭州追夢的台灣青年張右昇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為海峽論壇相關活動之一的2023年浙台青年就業·創業交流論壇今日在廈門舉行，5名在浙江生活的台灣青年代表透過圓桌會的形式，逐一介紹自己跨海追夢的故事。許晉銘是溫州大學法學院的講師，從高雄來到溫州已經十載，他從學生一路走到擔任講師，將個人經歷分享給前往浙江求學的「學弟妹」們。

投入電商經營的張右昇今年32歲，是「台灣巧媽」的品牌負責人，他在圓桌會上分享，32年前跟著家人從彰化到杭州生活，是從「舌尖上的美味」開始認識浙江，也埋下日後投入糕點美食這行的種子。

由於浙江也是電商發展最為蓬勃的地方，張右昇在大學期間便開始接觸網路銷售，一方面受到幫台灣同學代購的啟發，另方面則是利用淘寶開店，摸索新零售的業態，找尋生存法則。

直至2021年，張右昇把「媽媽的味道」結合電商平台，打造了「台灣巧媽」品牌，不僅如此，為了讓食品這種傳產業能有創新思路，他還跟中國美院合作，在包裝設計上融入傳統文化，打造出一股獨特的韻味。

下個階段，張右昇期待能再次翻轉，不僅要帶著更多台灣青年深耕大陸打「團體戰」，還要引器台灣「觀光工廠」的概念，一方面將富春山水與觀光、親子研學、 DIY伴手禮等內容相結合，吸引更多人品嘗台灣手工糕點，另一方面也計劃「台味巧媽」將杭州本地食材融入糕點製作，助力當地共同富裕。

浙江與台灣有著地緣相近、人緣相親和文緣相通等特點，浙江近年也發揮資源優勢，舉辦多項浙台青年文化交流活動，推出讓台青有感的「八項舉措」和「三大行動」，再加上多個海峽兩岸青年創業基地（示範點）及推出多項台青赴浙江就業創業服務等，成為台灣青年西進大陸的指標省市之一。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／新店婦倒客廳屍水流出　死因曝光
新竹情侶上下狂搖　警方說話了
獨／做出被X表情、輪流賞巴掌　知情人士曝內幕
獨／機車闖台61線！　騎士拋飛骨折躺內車道
清秀陸女淪街友「翻垃圾桶」！目標當正妹網紅　鄰居曝身分
急轉彎！　衛福部改口：非全台免費
闖屋SM性虐！新竹女遭綑綁　下體逼塞寶特瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

3歲女童吃什麼都吐…X光一拍腸道「上百顆魚卵」　醫驚：吸成一團

布林肯訪華有何期待？　陸外交部：將闡明對中美關係的立場和關切

浙江台青前進廈門海峽論壇　圓桌會分享浙台青年創就業故事

布林肯訪陸談什麼？陸：中方將闡明立場「堅決維護自身利益」

擁抱梅西的瘋狂球迷身份疑曝光　為了看偶像「每天跑5千米」

清秀女淪街友「穿雨衣翻垃圾桶」！目標當正妹網紅　鄰居曝身分

擬真「美女」機器人亮相上海　雙手能握實物...精通八種語言

陸男學生自爆「帶頭性侵小女生」　被抓秒改口：只是想引起關注

經濟運行復甦乏力？　陸發改委提振信心：要看長遠趨勢穩固

陸研究：快遞業碳排量「5年增200%」　運輸環節排放量最大

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

爸「暴風式吸貓」滿臉享受　牠眼神呆滯：我不乾淨了...

3歲女童吃什麼都吐…X光一拍腸道「上百顆魚卵」　醫驚：吸成一團

布林肯訪華有何期待？　陸外交部：將闡明對中美關係的立場和關切

浙江台青前進廈門海峽論壇　圓桌會分享浙台青年創就業故事

布林肯訪陸談什麼？陸：中方將闡明立場「堅決維護自身利益」

擁抱梅西的瘋狂球迷身份疑曝光　為了看偶像「每天跑5千米」

清秀女淪街友「穿雨衣翻垃圾桶」！目標當正妹網紅　鄰居曝身分

擬真「美女」機器人亮相上海　雙手能握實物...精通八種語言

陸男學生自爆「帶頭性侵小女生」　被抓秒改口：只是想引起關注

經濟運行復甦乏力？　陸發改委提振信心：要看長遠趨勢穩固

陸研究：快遞業碳排量「5年增200%」　運輸環節排放量最大

《茶金》女星表演課遭霸凌！　暴瘦5kg曬藥盒：演員工作要有界線

3歲女童吃什麼都吐…X光一拍腸道「上百顆魚卵」　醫驚：吸成一團

伍佰宣布開唱！　北中南6場...搶票時間曝光了

死因曝光！新店婦倒客廳屍水流出…夫伴屍2週吐：以為會自己爬起

聲援羅智強　徐巧芯批苗博雅：入「民主大聯盟」是「蹭賴自救」

嘉藥攜手產官學辦論壇　共推ESG永續思維

林柏宏喝到斷片「醉倒馬路」醒來不知在哪　認了年輕：很荒唐

加拿大爆一家四口滅門命案　生前燦笑照曝光

華航攜手華山基金會　真情獻上端午關懷禮

竹市「幸福盒子」太性福！高中情侶穿制服上下狂搖　警方說話了

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

高校官員車震人妻被抓包　光著下身瘋狂逃跑

他買鴨仔蛋準備大吃　回到家33顆全孵化了

清秀女淪街友穿雨衣翻垃圾桶！目標當正妹網紅

破洞短褲被怒斥　夫竟也勸不要那麼穿

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

男扮女裝偷拍被抓包　供出「偷拍分享群組」

他說「猫屎很臭」　遭女學生便當砸頭

大陸破6百萬年輕人失業！　官方：一周工作1小時就屬就業

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦回應

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！母崩潰還原現場

自動駕駛時速120公里「毀滅式追撞」 說明書：超100公里緊急制動無效

更多熱門

相關新聞

陸發改委回應經濟疲軟態勢

陸發改委回應經濟疲軟態勢

大陸國家發改委今(16日)舉行6月例行會，針對經濟復甦是否疲軟？新聞發言人孟瑋回應，「長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固。」隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。

美議員：台海衝突恐早於2027年

美議員：台海衝突恐早於2027年

海峽青年論壇舉行　近450人參與

海峽青年論壇舉行　近450人參與

夏立言出席海峽論壇　民進黨：勿配合中共統戰作為

夏立言出席海峽論壇　民進黨：勿配合中共統戰作為

夏立言今率團赴廈門出席海峽論壇　「交流對話絕對有它的需要性」

夏立言今率團赴廈門出席海峽論壇　「交流對話絕對有它的需要性」

關鍵字：

海峽論壇2023海論兩岸台灣大陸台青台師台生創業就業

讀者迴響

熱門新聞

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

快訊／板橋50嵐換瓦斯氣爆！滿地飲料杯4人送醫

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

身分證對中「任5碼」玩樂園只要5元

即／板橋中正路氣爆！3人受傷送醫

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

許傑輝《下課花路米》性騷2員工！　公視證實曾下通牒：再犯就走人

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

太渣！她婚前才知未婚夫真相　崩潰分手

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面