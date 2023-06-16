浙江台青前進廈門海峽論壇　圓桌會分享浙台青年創就業故事

▲2023年浙台青年就業·創業交流論壇在廈門舉行。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／廈門－台北 連線報導

2023海峽論壇相關分論壇今（16）日陸續揭開序幕，其中，海峽論壇平行論壇，也就是包括浙江、四川、江蘇等地在廈門舉行的兩岸民間交流活動也隨之啟動。部分在浙江生活的兩岸青年這次也前往廈門，與前來參加海論的兩岸民眾分享在浙江的創就業故事。

▲在浙江杭州追夢的台灣青年張右昇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為海峽論壇相關活動之一的2023年浙台青年就業·創業交流論壇今日在廈門舉行，5名在浙江生活的台灣青年代表透過圓桌會的形式，逐一介紹自己跨海追夢的故事。許晉銘是溫州大學法學院的講師，從高雄來到溫州已經十載，他從學生一路走到擔任講師，將個人經歷分享給前往浙江求學的「學弟妹」們。

投入電商經營的張右昇今年32歲，是「台灣巧媽」的品牌負責人，他在圓桌會上分享，32年前跟著家人從彰化到杭州生活，是從「舌尖上的美味」開始認識浙江，也埋下日後投入糕點美食這行的種子。

由於浙江也是電商發展最為蓬勃的地方，張右昇在大學期間便開始接觸網路銷售，一方面受到幫台灣同學代購的啟發，另方面則是利用淘寶開店，摸索新零售的業態，找尋生存法則。

直至2021年，張右昇把「媽媽的味道」結合電商平台，打造了「台灣巧媽」品牌，不僅如此，為了讓食品這種傳產業能有創新思路，他還跟中國美院合作，在包裝設計上融入傳統文化，打造出一股獨特的韻味。

下個階段，張右昇期待能再次翻轉，不僅要帶著更多台灣青年深耕大陸打「團體戰」，還要引器台灣「觀光工廠」的概念，一方面將富春山水與觀光、親子研學、 DIY伴手禮等內容相結合，吸引更多人品嘗台灣手工糕點，另一方面也計劃「台味巧媽」將杭州本地食材融入糕點製作，助力當地共同富裕。

浙江與台灣有著地緣相近、人緣相親和文緣相通等特點，浙江近年也發揮資源優勢，舉辦多項浙台青年文化交流活動，推出讓台青有感的「八項舉措」和「三大行動」，再加上多個海峽兩岸青年創業基地（示範點）及推出多項台青赴浙江就業創業服務等，成為台灣青年西進大陸的指標省市之一。