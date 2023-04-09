問診10分鐘開藥僅2元！　台中醫師陝西開診所被笑傻：就喜歡這樣

▲許文駿。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／陝西報導

醫生在外界看來是個收入優渥的職業，但在陝西開設社區醫院的台中人許文駿，不收取掛號費而是「以藥代醫」，同時引進台灣醫療理念，不輕易給病人吊點滴，「有些人會拿一堆藥來諮詢半小時，或看病10分鐘拿的藥僅5毛（人民幣，約新台幣2元），我同學也笑我傻， 但我不想將患者當成賺錢工具。」

▲許文駿經營的社區衞生服務站。（圖／記者蔡儀潔攝）

許文駿位於陝西咸陽的社區診所在一棟公寓底層，裝修十分簡樸，窗戶上還貼著大大的「小兒推拿」。他接受《東森新媒體ETtoday》訪問時，娓娓道來16年的從醫故事。

許文駿曾到陝西中醫藥大學就讀，2006年成為陝西省第一個拿到大陸執業醫師資格的台灣人。他與咸陽太太成家後，選擇留在陝西，因不想被大醫院「綁死」，於是選擇出來開設社區診所。

許文駿介紹，社區醫生類似台灣衛生所醫師，與醫院下班就可以兩手一攤不同，病人主要都是附近的居民，「有時候水管、燈泡壞了，會打來叫我去修，現在睡覺我都把手機放在客廳」；病人還會把醫師當超人，有任何不舒服都來問診，「但有時候我們沒有那麼大能力，只能請他去大醫院。」

▲內部裝潢簡樸。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸醫院盛行打點滴治病，但許文駿引進台灣醫療理念，認為除非嚴重疾病，不然盡量先以吃藥治療，特別是12歲以下的小朋友，「我會苦口婆心跟他們解釋原因，慢慢在附近也有了比較好的風評。」

由於社區診所不收取掛號費，主要是「以藥代醫」，靠藥費中的利潤支付員工薪資，但許文駿秉持「患者不是賺錢工具」的理念，該用什麼藥就用什麼藥，有時候花10幾分鐘檢查病人，最後開的藥才5毛錢，甚至有人會拿著藥來諮詢半小時。

「我知道這不符合成本規律」，許文駿表示，一樣從醫的同學曾經笑我「看病時間太多，開的藥卻太便宜」，我回說「沒辦法，我就是喜歡這樣子」，他最後撂了一句話「是因為你沒遇過，不知道明天的飯在哪裡」。

▲在幫病人把脈的許文駿 。（圖／記者蔡儀潔攝）

許文駿坦言，能這樣「隨心而行」要感謝父母支持，在開診所時就和他們「打預防針」至少要賠5年，他們認為醫人是做功德，不僅接受還霸氣說「說賠多少給你資助多少」，所以自己才那麼有底氣。

自2020年新冠疫情爆發後，許文駿的診所曾處於關門停業狀態，隨著防疫進入常態化才再度重開。他在2022年亦被調去幫居民做核酸（PCR）檢測，累計超過60次，一次可補貼100元人民幣，但帳款批下來時間較長。

3年的疫情封控亦令許文駿心態有所轉變，他在解封後立刻回台灣，「當時第一個反應是，爸爸媽媽突然變得好老」，身為長子的責任心令他決定，逐步調整社區診所的經營方式，之後回台灣贍養邁入80歲的父母。