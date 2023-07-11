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嘉義縣消防局受贈搬運平台車、無人機　守護消防安全再升級

▲▼ 嘉義縣消防局「無人機、骨針、搬運平台車聯合捐贈典禮」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 嘉義縣消防局受贈無人機、骨針、搬運平台車 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局11日舉行「無人機、骨針、搬運平台車聯合捐贈典禮」，由嘉義縣縣長翁章梁主持，現場展示消防無人機、骨針、搬運平台車等新式科技救災器材，以展現嘉義縣政府及消防局守護消防安全之決心。

因應日趨複雜的災害類型，消防救災不再是僅有消防人員駕駛消防車救災，而是利用先進的感測器、通訊器、導航器、控制器等技術，達到快速救災、火場偵察、資訊傳遞、高效安全等效果，此即為「科技救災」的特色。

▲▼ 嘉義縣消防局「無人機、骨針、搬運平台車聯合捐贈典禮」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

有鑑於此，「BPW嘉義百合分會」創會長蔡佳靜媒合眾多公益單位攜手合作，以及在第一副會長劉惠萍號召分會顧問、姊妹及周圍好朋友的力量下，一起募集資金50萬元，捐贈嘉義縣消防局2台「AI智慧無人機」，將來無人機可運用在火警、搜溺、山域走失協尋等救災現場。

另外在悠關縣民生命安全的緊急救護部份，亦有好消息傳出，突破性推行「骨內血管穿刺系統(簡稱骨針I.O.)」，可用於快速且正確建立輸液管道以提高藥物施打率，進而提升OHCA傷病患到院後心跳回復率。

▲▼ 嘉義縣消防局「無人機、骨針、搬運平台車聯合捐贈典禮」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

消防局救護義消大隊東石分隊長吳勝良，在得知消防局高級救護技術員受過合格訓練後，可進行骨針的操作流程，便邀集分隊內顧問及善心企業人士，計有黃昱凱、黃柏荏、蔡旻龍、張惠琪、戴秀玲與李秀麗等6人，捐贈本局5組自動骨針組。另救護義消大隊民雄分隊長何美雪，聞訊熱心不落人後，也捐贈1組骨針，本次合計捐贈6組，金額達新台幣31萬5千元，藉以充實本縣緊急救護裝備，並提升到院前急救成功率。

▲▼ 嘉義縣消防局「無人機、骨針、搬運平台車聯合捐贈典禮」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

行善不落人後，位於嘉義市的「建東精工股份有限公司」，本著「相信、進化」之企業理念，致力於智慧移動平台車的研發。此次亦捐贈嘉義縣消防局2輛高效搬運平台車(市價20萬元)，此車兼具無段變速、大輪徑與特殊胎紋，適合多種場地及平面式大貨台設計，可載運多樣救災裝備及穿越崎嶇地形，相信將來可作為協助消防人員救災的好幫手。

另在地深耕33年的正晴百貨股份有限公司，常透過現場專業的介紹和演練，不遺餘力的投身消防救災領域，期盼持續引進更安全、更有效率的工具，加深與消防單位的合作，因此在本次亦捐贈4部鋰電池電風扇(市價5萬元)，希望於災害事故發生時可以在第一時間增加搜救人員的效率。

▲▼ 嘉義縣消防局「無人機、骨針、搬運平台車聯合捐贈典禮」 。（圖／嘉義縣消防局提供）

縣長翁章梁感謝諸位善心人士、企業團體熱心公益慷慨解囊支持消防局團隊之用心。這些都是為了讓消防人員可以更安全有效去執行救災任務，進而提升對本縣縣民的服務品質，讓縣民朋友生命財產更安全、更有保障。

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