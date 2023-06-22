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替代役男視角下「火神的眼淚」　嘉義縣消防局獲獎　

▲▼ 嘉義縣消防局替代役役男藝文競賽榮獲佳績 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣消防局替代役役男洪晨賀及吳權育透過藝文競賽記錄下出勤點滴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局替代役男洪晨賀及吳權育於112年上半年全國替代役役男藝文競賽中榮獲佳績。洪晨賀拍攝微電影作品：「使命與責任」於微電影組中榮獲第2名，影片拍攝記錄了役男服役生活日常跟出勤遇到的很多濫用社會資源的案例，讓大家會心一笑。吳權育徵文作品「役壓胸還有希望回來嗎?」一文於徵文組榮獲佳作，為吳員在一次OHCA救護中，對人生的「死」有了不同的體悟，並展露出消防人員於救護現場會遭遇到的辛苦與專業。

▲▼ 嘉義縣消防局替代役役男藝文競賽榮獲佳績 。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防替代役服勤幾個月以來，役男洪晨賀看到很多平常人不常看到的另一面，回想起第一次出勤面對病患，他坦言當時緊張到完全不知道怎麼處理，遇到重大案件就算有心理準備，一看到流血現場時還是會內心顫抖不已，但又覺得現在的身份是救護人員，再害怕也要壓制情緒不能表現出來，慢慢地接觸多了，開始熟能生巧，比較知道現場該做什麼處置，懂得要在分秒必爭案件中幫助民眾在生死間的拔河。

▲▼ 嘉義縣消防局替代役役男藝文競賽榮獲佳績 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在緊急救護癌末病患面臨死亡急救，役男吳權育在等待家屬的過程中，仍以自身專業立即對病患實施搶救作為，直到家屬決定不急救且不送醫後才停止，並利用一小段時間陪伴家屬一起面對「死」這個階段，一起陪伴他們經歷四道人生(道謝、道愛、道別及道歉)，因而對人生的「死」有了不同的體悟，他表示：「在急診工作過程中其實時常遇到此類的案例，在家屬面臨生死搶救抉擇時，第一現場救護人員的等待、陪伴，能讓家屬獲得心理的慰藉及支持，也是我們替代役最能做且最值得做的一件事情。」

▲▼ 嘉義縣消防局替代役役男藝文競賽榮獲佳績 。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防替代役現行雖然只有4～6個月的役期，役男各有各的特色與專長，在短短的服役生涯中，貢獻一己之力與滿腔熱血協助救護與搶救危難，為年輕的歲月留下光與熱的印記，也成為消防最寶貴的得力助手，｢搶救生命，役起來！｣，歡迎熱血青年們加入消防替代役的行列。

▲▼ 嘉義縣消防局替代役役男藝文競賽榮獲佳績 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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