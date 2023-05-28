牙醫師洪煙添傳承父親助人精神　捐贈嘉義縣消防局救護車

▲洪煙添醫師（圖右２）捐贈嘉義縣消防局救護車 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局5月28日於消防局大門口舉辦捐車儀式，感謝洪煙添醫師捐贈一台全新救護車給消防局，縣長翁章梁、消防局長呂清海也今日參與見證儀式，感謝洪煙添醫師捐車造福縣民。

洪煙添醫師捐贈1台配有電動擔架床全新救護車，造價高達310萬元，日後將配置在第三大隊三和消防分隊服務鄉民。洪煙添醫師於台北市開設上允牙醫診所，秉持取之社會，用之社會精神，時常於地方進行公益善舉，讓社會充滿溫情。

老家在新港鄉的洪煙添醫師，從小在父親洪兩全老先生急公好義、見義勇為的精神耳濡目染下，對於公益活動相當熱衷，從小便立志要以助人為樂，傳承父親的精神，此次特別將此台救護車命名為「洪兩全號」紀念父親。

翁縣長說，特別感謝洪煙添有感於救護車對於病患送醫過程的重要性及救護人員搬運病患的安全，在得知三和消防分隊救護車有汰舊及配備更新需求，洪醫師即捐贈全新救護車並配備有最新電動擔架床，讓救護人員可以順利且安全的進行急救處置。

洪煙添說，有益社會的事會一直做下去，讓這全新救護車能服務更多需要救護幫助的民眾。

消防局表示，緊急救護在嘉義縣勤務量逐年成長，對於緊急救護資源的需求也持續增加，洪煙添醫師的善舉，不但提供地方民眾有更妥適的救護資源，同時也給消防局第一線的救護人員執行勤務上帶來很大的幫助。