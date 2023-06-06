男登玉山主峰突倒地不治　嘉義山區1個多月第5起死亡案

▲ 來自新竹玉山登山客，嘉義地檢署委由新竹地檢相驗 。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

嘉義縣玉山排雲山莊附近昨天發生王姓登山客準備攀登玉山主峰，突然倒地送醫不治，這是嘉義山區1個多月以來第5起登山客死亡事件。

檢警今天表示，住新竹市、51歲王姓男子昨天與3名友人準備單日往返攀登玉山主峰，自昨天凌晨2時40分從玉山登山口開始登山，於上午7時59分走至排雲山莊往上700公尺處，4人朝著玉山主峰前進，不料，王男突然正面朝下直接趴向地面。

其他友人見狀立即打電話向排雲山莊求救，並對王男進行心肺復甦術（CPR）急救，但王男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，隨後眾人將王男移至直升機的吊掛平台，由直升機吊掛上機，並送至高雄市小港機場後，由救護車送醫急救後仍不治，王男最後運回新竹市，嘉義地檢署今天囑託新竹地檢署代為相驗。

嘉義縣消防局表示，阿里山鄉玉山登山口附近，5月30日下午才發生落石砸中登山客意外，黃姓登山客遭落石重擊頭部，傷口深，當場倒地不起，送醫急救仍不治。

嘉義縣消防局指出，繼玉山排雲山莊附近昨天發生王姓登山客突然倒地送醫不治事件，這是嘉義山區近1個多月內發生的第5起登山客死亡事件，呼籲民眾近來登山除了注意身體、天候狀況外，還須留意沿途突發狀況。