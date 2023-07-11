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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府2度駁「研製生物戰劑」　示警：中國官媒已藉此操作

▲▼總統蔡英文出席「112年警察節慶祝大會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

有媒體連日以標題為「從反生物戰劑到秘密推動研發，民進黨盲目親美毀棄良知」等報導，稱政府推動研製生物戰劑，不過遭到總統府、國防部、外交部，乃至美國在台協會（AIT）駁斥。總統府11日再次發出聲明，強調媒體已損及國民與國家利益，對區域穩定挑弄，且中國官媒也藉此操作。

有媒體報導，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，建立研發病毒能力，開發生物戰劑；此外，媒體也指稱，在2022年6月23日與2023年1月9日，時任行政院長蘇貞昌兩度主持代號為南海工作會議的秘密會議，美方要求台灣研發生物戰劑，由國防部報告推動進度。

對此，蘇貞昌10日上午率先對外駁斥，強調這是假訊息，那兩日他有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，他也從未主持所謂南海工作的秘密會議。隨後，總統府、國防部、外交部也都發出正式聲明，否認相關訊息，而美國在台協會也回應駁斥相關訊息。

不過，由於該訊息影響台灣在國際形象，總統府發言人林聿禪11日第二度發出聲明表示，基於國際公約與人道精神，台灣與美國的政策同樣明確，就是不會，也沒有任何研製生物戰劑的計畫。

林聿禪表示，任何國家進行生物戰劑的研製，不僅會破壞國家形象，更可能引起國際的共同制裁，這些應該是基本的國際常識，而媒體如此無端指控，已經損及國民與國家的利益，更是對區域穩定的惡意挑弄，非常不負責任。

林聿禪也指出，目前已注意到中國官媒正藉此操作新一波的錯假訊息擴散，期待該媒體慎重看待自身社會責任，即刻並且勇敢的面對錯誤，更正這項不實報導。

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總統府生物戰劑

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