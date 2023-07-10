蘇貞昌主持秘密會議盯「研發生物戰劑」？　本人駁斥：假訊息

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，前行政院長蘇貞昌在院長任內，於2022年6月與2023年1月，主持代號為「南海工作會議」的秘密會議中，美方要求台灣研發生物戰劑等，要國防部報告推動進度。對此，蘇貞昌10日透過臉書駁斥，強調這是假訊息，從未主持所謂南海工作的秘密會議。

有媒體報導，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，建立研發病毒能力，開發生物戰劑；此外，媒體也指稱，在2022年6月23日與2023年1月9日，時任行政院長蘇貞昌兩度主持代號為南海工作會議的秘密會議，美方要求台灣研發生物戰劑，由國防部報告推動進度。

對此，蘇貞昌10日表示，這是假訊息，那兩日他有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，他也從未主持所謂南海工作的秘密會議，媒體該新聞報導為不實訊息，且連基本查證工作都沒有確實做好，請大家不要相信。

國防部在9日也有表示，國軍核生化作戰整備，均以防護能量為發展主軸，預醫所「生物安全第四級實驗室」（P4實驗室）建置目的，是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療。因應近年新興及高致病性病原疫情興起，軍醫局刻正規劃建置新一代符合生物安全之研發處所，以強化生物戰防護及傳染性疾病預防工作。

國防部強調，我國曾簽署「禁止發展、製造、儲存、取得或保有生物及毒素武器並避免其可能引發之毀滅公約」，其後雖因國際政治因素，遭不平等除名於該反生物戰劑公約國外，我國仍將依公約要求，不發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素，而所謂美國「敦促我研發生物戰劑」等傳聞均非事實