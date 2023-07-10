美方施壓研製生物戰劑？　總統府：全屬捏造！羞辱國軍、挑動兩岸

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對有媒體連日以標題為「從反生物戰劑到秘密推動研發，民進黨盲目親美毀棄良知」等報導，稱政府推動研製生物戰劑一事，總統府發言人林聿禪10日表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。

有媒體報導，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，建立研發病毒能力，開發生物戰劑；此外，媒體也指稱，在2022年6月23日與2023年1月9日，時任行政院長蘇貞昌兩度主持代號為南海工作會議的秘密會議，美方要求台灣研發生物戰劑，由國防部報告推動進度。

對此，蘇貞昌10日上午表示，這是假訊息，那兩日他有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，他也從未主持所謂南海工作的秘密會議，媒體該新聞報導為不實訊息，且連基本查證工作都沒有確實做好，請大家不要相信。

對此，總統府發言人林聿禪下午也表示，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。

林聿禪表示，製造使用生物武器是國際社會禁止的違背人道行為，作為國際社會負責任一員，我國依循相關國際公約，不會發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。她強調，對於媒體在未經查證下，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象，對於這樣的不實操弄，總統府給予強烈譴責，並要求該媒體即為更正。