　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府、AIT同聲駁生物戰劑　王定宇：製造跟盟友疏離中共會高興

▲▼總統蔡英文與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

有媒體連日以標題為「從反生物戰劑到秘密推動研發，民進黨盲目親美毀棄良知」等報導，稱政府推動研製生物戰劑，不過遭到總統府、國防部、外交部，乃至美國在台協會（AIT）駁斥。對此，民進黨立委王定宇11日表示，分裂台灣內部、製造台灣跟主要盟友間的疏離，中共會很高興。

有媒體報導，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，建立研發病毒能力，開發生物戰劑；此外，媒體也指稱，在2022年6月23日與2023年1月9日，時任行政院長蘇貞昌兩度主持代號為南海工作會議的秘密會議，美方要求台灣研發生物戰劑，由國防部報告推動進度。

對此，蘇貞昌10日上午率先對外駁斥，強調這是假訊息，那兩日他有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，他也從未主持所謂南海工作的秘密會議。隨後，國防部、外交部也都發出正式聲明，否認相關訊息；而總統府發言人林聿禪也指出，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。

林聿禪表示，製造使用生物武器是國際社會禁止的違背人道行為，作為國際社會負責任一員，我國依循相關國際公約，不會發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。她強調，對於媒體在未經查證下，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象。

另外，AIT也表示，美國是「禁止生物武器公約」的首批簽署國之一，該公約於1975年生效，規範簽署國絕不得開發、生產、儲存或以其他方式獲取或保留生物武器，包括類型與數量不適於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的之武器、設備或運載工具。

對於媒體的報導，王定宇11日分享外交部、AIT駁斥的相關新聞表示，現在是主子下令，唬仔乖巧辦事嗎？他認為，不用查證、不用平衡的「故事」，效果是分裂台灣內部，製造台灣跟主要盟友間的疏離，中共會很高興。

王定宇說，在AIT的回應中也明確表示，美國是「禁止生物武器公約」國之一，公約內容明定不得發展生物武器，也不得協助、鼓勵任何組織單位製造或取得生物武器。

ET快訊
快訊／主嫌曝光！　台南「狀元」遭打死偵破
風向變了！　一票挺學生「熱炒就該配飯」
昆凌破尺度解放泳衣！　「超兇上圍」9萬人看光
快訊／北科白飯之亂　校方首發聲明！
台中20年「排隊美食」慘燒毀！　婆媽喊心痛
熱炒老闆再發聲！　總召怒了：店家說詞矛盾

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

比照警察加薪！內政部幫消防、移民、空勤調高危險加給15%

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

郭台銘喊團結對抗民進黨　「不必要的攻訐與捏造到此為止」

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的　別混淆視聽

換侯傳聞不斷！侯友宜：比賽過程難免有障礙　「會超越障礙往前衝」

郭台銘來勢洶洶　綠黨團喊話侯友宜「挺住」：郭董後勁十足

總統府、AIT同聲駁生物戰劑　王定宇：製造跟盟友疏離中共會高興

中醫藥界反服貿「不能隨便喝毒酒」　憂衝擊中西藥批發零售業

蔡英文籲修外役監條例　侯友宜大嘆：選舉到了才做已是幽靈修法

吳沛憶分析北流使命　嘆柯文哲：認知停留在「我蓋的為何不能借」

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

穿「寬褲」怎麼上廁所？　櫻花妹教下擺上拉往內塞

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

比照警察加薪！內政部幫消防、移民、空勤調高危險加給15%

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

郭台銘喊團結對抗民進黨　「不必要的攻訐與捏造到此為止」

民進黨：放寬殺警犯調外役監門檻國民黨修的　別混淆視聽

換侯傳聞不斷！侯友宜：比賽過程難免有障礙　「會超越障礙往前衝」

郭台銘來勢洶洶　綠黨團喊話侯友宜「挺住」：郭董後勁十足

總統府、AIT同聲駁生物戰劑　王定宇：製造跟盟友疏離中共會高興

中醫藥界反服貿「不能隨便喝毒酒」　憂衝擊中西藥批發零售業

蔡英文籲修外役監條例　侯友宜大嘆：選舉到了才做已是幽靈修法

吳沛憶分析北流使命　嘆柯文哲：認知停留在「我蓋的為何不能借」

快訊／台灣雙職籃合併有望？　體育署長鄭世忠：亞運前聊一下

北約峰會今登場！　白宮證實：拜登將與澤倫斯基1對1會談

比照警察加薪！內政部幫消防、移民、空勤調高危險加給15%

李靚蕾不挺黑人了？「心疼首發聲」疑站隊大牙郭源元　曾幫切割王力宏

高中免試入學今放榜　12.9萬人上榜「錄取率98.75%」

力抗換侯！公教軍警消挺侯友宜造勢週四登場　前立委曝出席大咖

快訊／主嫌曝光！台南「狀元」遭私刑打死案偵破　6男女殺人罪送辦

月收千萬！詐欺男躲東南亞設水房　32歲「大局妹」女友出國一起騙

雲海超Q！夏季限定絕美「3大山系剉冰」回來了　1門市限定吃

遊說大谷翔平來大都會當隊友？　千賀滉大：這就去給他戴帽子

鸚鵡悲唱《新不了情》　深情高歌彷彿苦戀過

政治熱門新聞

郭台銘要併購民眾黨　柯P不敢接電話

嗆蔡、賴！柯：有本事別拜媽祖關公

柯：藍未提名區域　民眾黨優先補

點名林信義！柯想找企業界當行政院長

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯文哲酸被太監解決借嘸北流！子弟兵認失言

柯文哲「北流太監說」惹議　他嘆：柯主席不認柯市長規定

快訊／蔡英文出聲！　《外役監條例》修法最快下周臨時會討論

新北「產業淨零」論壇開跑！　邀集北部8縣市探討永續發展挑戰

導演對比柯文哲想在北流辦活動　賴清德當年不上台「榮耀留孩子」

柯文哲酸蔣萬安在國民黨內還是小弟

預測2024大選7月上旬民調　他曝關鍵：侯友宜將有明顯變化

「辛苦買房無權談居住正義？」　陳佩琪列名下房產：絕無炒作買賣

更多熱門

相關新聞

AIT擴充辦公空間跟學生搶地？外交部回應了

AIT擴充辦公空間跟學生搶地？外交部回應了

媒體報導，指美國在台協會（AIT）台北辦事處擬擴大租用現址鄰側土地以擴充辦公空間，由於該地為內湖國中學校用地，外界質疑是跟學生搶地。對此，外交部澄清，此說法倒果為因，事實是經過台北市政府評估該塊土地因少子化已無設校需求後，AIT始提出租用土地擴建辦公館舍的提議。

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

AIT：美國是禁止生物武器公約簽署國

黃致達個人因素請辭政務委員　政院准了

黃致達個人因素請辭政務委員　政院准了

美方施壓研製生物戰劑？　總統府：全屬捏造！羞辱國軍、挑動兩岸

美方施壓研製生物戰劑？　總統府：全屬捏造！羞辱國軍、挑動兩岸

巴拉圭總統當選人7／11訪台　將會蔡賴

巴拉圭總統當選人7／11訪台　將會蔡賴

關鍵字：

總統府AIT王定宇

讀者迴響

熱門新聞

91歲阿嬤跌倒發現「懷孕了」！

城隍警示小心火和電　4生肖注意

李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

狀元遭丟包醫院亡　姊：不知去哪招魂

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

即／台南狀元遭虐死丟包！警帶回5男1女　主嫌仍在逃

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面