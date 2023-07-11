總統府、AIT同聲駁生物戰劑　王定宇：製造跟盟友疏離中共會高興

▲總統蔡英文與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

有媒體連日以標題為「從反生物戰劑到秘密推動研發，民進黨盲目親美毀棄良知」等報導，稱政府推動研製生物戰劑，不過遭到總統府、國防部、外交部，乃至美國在台協會（AIT）駁斥。對此，民進黨立委王定宇11日表示，分裂台灣內部、製造台灣跟主要盟友間的疏離，中共會很高興。

有媒體報導，美國要求台灣國防部的預防醫學研究所，投資建設新型P4實驗室，建立研發病毒能力，開發生物戰劑；此外，媒體也指稱，在2022年6月23日與2023年1月9日，時任行政院長蘇貞昌兩度主持代號為南海工作會議的秘密會議，美方要求台灣研發生物戰劑，由國防部報告推動進度。

對此，蘇貞昌10日上午率先對外駁斥，強調這是假訊息，那兩日他有行政院會、防疫相關會議或其他公開行程，他也從未主持所謂南海工作的秘密會議。隨後，國防部、外交部也都發出正式聲明，否認相關訊息；而總統府發言人林聿禪也指出，基於國際公約與人道精神，我國從來不會也沒有任何研製生物戰劑的計畫，報導中所謂「美方施壓」，以及總統府、國安會的「指示」等，全屬捏造不實。

林聿禪表示，製造使用生物武器是國際社會禁止的違背人道行為，作為國際社會負責任一員，我國依循相關國際公約，不會發展、製造、儲存、取得或保有用於軍事用途之微生物製劑、其他生物製劑或毒素。她強調，對於媒體在未經查證下，逕自捏造美方施壓、府會指示等情節，不僅羞辱國軍，挑動兩岸矛盾，偽稱我國發展生物戰劑的嚴重指控，更衝擊我國與友盟關係及國際形象。

另外，AIT也表示，美國是「禁止生物武器公約」的首批簽署國之一，該公約於1975年生效，規範簽署國絕不得開發、生產、儲存或以其他方式獲取或保留生物武器，包括類型與數量不適於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的之武器、設備或運載工具。

對於媒體的報導，王定宇11日分享外交部、AIT駁斥的相關新聞表示，現在是主子下令，唬仔乖巧辦事嗎？他認為，不用查證、不用平衡的「故事」，效果是分裂台灣內部，製造台灣跟主要盟友間的疏離，中共會很高興。

王定宇說，在AIT的回應中也明確表示，美國是「禁止生物武器公約」國之一，公約內容明定不得發展生物武器，也不得協助、鼓勵任何組織單位製造或取得生物武器。