汽車隔熱紙納管！透光率70%　交長：第一階段計程車先適用

▲隔熱紙透光度將納管，第一階段計程車先行。（資料圖／南投縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

考量行車安全，時代力量立委邱顯智要求將汽車隔熱紙納管規範透光度，且擴大至自用車，公路總局原定6月底提出方案，不過迄今尚未定案，交通部長王國材今受訪時表示，目前國外未有隔熱紙遮擋視線等研究實證，未來第一階段將先納管計程車，第二階段將持續研究擴及小型車等其他車輛。

時力立委邱顯智今(11日)於立院召開記者會，質疑交通部遲遲未提出隔熱紙新規範，僅交一份報告說只管9萬輛計程車，置行人安全於不顧，要求9月立院開議前提出隔熱紙透光率全面納管規範。

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王國材今出席公開活動受訪時表示，過去汽車隔熱紙議題，考量人身安全，因此檢驗計程車隔熱紙，從外面可看到車內，有立委提到應該擴大全部小汽車都適用，目前規劃第一階段先對計程車規範隔熱紙透光度，第二階段再擴大到其他車輛。

王國材說明，擴大實施牽涉隔熱紙如果只有7成透光率，現在天氣這麼熱，會影響大家生活，另外過去也沒有相關研究談到隔熱紙從裡面往外看會受到影響或遮蔽視線，過去也沒研究實證，國外有一部分有採用透光度規範，未來第一階段將先從計程車先做，小型車部分權衡隔熱紙對交通安全及天氣等因素，請公路總局繼續研究，分階段先從計程車開始實施。