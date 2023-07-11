快訊／行人闖紅燈要停讓！三寶變多　交長：行人違規罰500元將提高

▲行人闖紅燈，小黃駕駛停讓抗議後依舊照走。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

6月30日起，汽車不讓行人重罰6千元，不過警方宣導行人闖紅燈也要停讓，若未保持3公尺距離雖原則不罰汽車，但若肇事，汽車和行人雙方都得開罰且有肇責，也讓駕駛人不滿，交通部長王國材表示，針對行人違規闖紅燈罰500元，未來也將研擬提高。

汽車不停讓行人重罰6千元上路，不過因行人闖紅燈也要停讓，不少駕駛人發現近來行人三寶也變多，更引發計程車工會不滿，質疑汽車加重罰6千元，行人違規卻只罰500元，不符比例原則，政府不食人間煙火。

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對此，交通部長王國材今出席公開活動受訪時表示，近來到各地方視察，發現汽機車停讓行人已經有很大效果，過去外國人來台灣覺得是行人地獄，行人在穿越道也常受傷，因此採用嚴格執法改善，希望短期內建立停讓文化，至於有些行人違規，現在罰500元，這部分會來檢討提高。

▲交通部長王國材出席公開活動受訪提及將研議提高行人違規罰責。（圖／交通部）

王國材指出，立院通過修法汽車不讓行人罰6千元已上路，開車的人或騎摩托車的人也會變成行人，家人、小朋友也會是行人，希望建立行人安全環境，不要過馬路時這麼驚慌，呼籲大家支持執法政策；至於行人違規闖紅燈，將會來修法提高500元罰責，交通部會來討論，但因牽涉處罰條例修改，會到立法院討論。