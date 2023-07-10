　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機場免稅店「免招標延10年營運期」惹議　桃機：依法設延約機制

▲▼桃園機場,旅客,服務。（圖／桃機）

▲桃園機場對疫情虧損商家延長營運期。（圖／桃機）

記者李姿慧／台北報導

桃園機場、松山機場近來對疫情期間配合政策導致虧損的商家延長營運期、減收權利金，最多延長10年或9年營運期，未經招標，遭質疑開後門。交通部表示，考量促參案彌補民間機構虧損，參考財政部計算公式提出延約方案。桃機公司則表示，延長營運期為依照個案條件和財務報表核實計算合理年期。

桃園機場近期與疫情期間配合政策正常營運導致虧損的商家陸續完成簽署新合約，總計共有23份合約，其中在桃園機場內投資金額和虧損都較多的昇恆昌營運期可延長10年4個月，采盟免稅店可延長9年4個月營運期。松山機場依循桃機機制也完成管制區內免稅店昇恆昌延約討論，將可望延長9年營運期。台中和高雄機場將跟進該模式與機場內業者討論延約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該案也引發外界質疑未經招標開後門，學者也要求交通部應出面說明清楚遊戲規則，避免有圖利之嫌。對此，交通部表示，機場促參案民間機構除投入數十億元於公共建設、公共服務外，疫情3年期間機場運量雪崩式下跌，民間機構配合邊境嚴管政策仍維持機場正常營運，造成嚴重虧損，而在疫後旅客回復時，可及時提供服務，爰採延約方式處理。

交通部說明，針對疫情期間，民間機構促參案財政部以民間機構原有獲利水準為目標，提供延約計算方式作為協商參考。在兼顧機場公司財務、彌補民間機構虧損及雙方契約合理等原則下，參考財政部計算方式精神，機場公司提出延約方案，惟個案延約年期仍需由機場公司依實際情形試算。

桃機公司則回應表示，桃園國際機場過去3年受新冠疫情影響，運量雪崩式下跌，機場商業服務業者在收入劇減的情形之下仍配合政策維持機場營運不中斷，以致承受巨額虧損。疫情期間政府亦提供邊境產業紓困補助維持業者營運動能，因此在解封後桃園機場商業服務及餐飲業者得以迅速因應，迎接疫後成長的旅客及需求。

桃機公司強調，機場商業服務(免稅店)委託民間參與經營是依據促參法辦理，考量疫情屬於非可歸責雙方之不可抗力情事，基於夥伴關係風險分攤精神，爰依據契約規定，並參考促參法等相關法規的精神，建立延約計算公式後，並依照個案條件及財務報表等資料核實檢核、依照公式務實計算合理年期，兼顧穩定營運與旅客服務品質。

民航局則表示，桃機與松機的模式，可以做為參考的大方向，但具體的作法，必須看個案內容來評估，包括合約年限、權利金額度與合約已執行的時間等，都會納入討論。

ET快訊
4大專院校退場！　2358在校生安置他校就讀
「白飯之亂」北科大學生錯在哪　鄉民：做這件事白目了
少一顆牙腦袋退化1年！日本發現「驚人結果」
快訊／Joeman、妮婭分手！
快訊／陳凱倫性侵未遂 中職已收到判決書：永不錄用！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

機場免稅店「免招標延10年營運期」惹議　桃機：依法設延約機制

「白飯之亂」北科大學生錯在哪？　鄉民分析：做這件事就白目了

白飯不是吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖出打臉

台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

他哀號「大學1科系」超難交女友！　一票前輩笑了：真的不急

升職加薪穩了！「4生肖」下半年工作運超旺　職場脫穎而出

未來一周「超強運四生肖」旺到爆！　專家：飛來橫財好運臨門

好市多致癌乾酪　台中賣出210盒僅回收4盒...食安處查下游結果曝

明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

貓站長出勤被冷氣聲嚇到　牠狂碎唸...網笑：要收驚

台北電影節／林柏宏展歌喉...一開口：完蛋了！　張鈞甯自嘲沒才華..柯震東「準備發文XD」

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

機場免稅店「免招標延10年營運期」惹議　桃機：依法設延約機制

「白飯之亂」北科大學生錯在哪？　鄉民分析：做這件事就白目了

白飯不是吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖出打臉

台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

他哀號「大學1科系」超難交女友！　一票前輩笑了：真的不急

升職加薪穩了！「4生肖」下半年工作運超旺　職場脫穎而出

未來一周「超強運四生肖」旺到爆！　專家：飛來橫財好運臨門

好市多致癌乾酪　台中賣出210盒僅回收4盒...食安處查下游結果曝

明天雨區擴大！午後「雷雨最劇烈」警戒區出爐　周末熱帶擾動發展

談環狀線移交「黨內互通」　柯文哲酸：蔣萬安在國民黨內還是小弟

隆銘綠能短線漲逾4成太多　並列17檔注意股

4大專院校退場！2358名在校生安置他校就讀　教職員7月起正常領薪

41歲坤達「腹肌炸裂」！連柯佳嬿也驚呼...鬆口感情維繫秘訣

普丁在「兵變事件」後已跟普里格津見面　克里姆林宮證實

柯文哲酸「被太監解決」才借嘸北流！子弟兵幫道歉：阿北用詞不當

大學分科測驗本周登場　新北3考場部分路段開放臨停

新北莽男被分手急尋女友　遷怒親友灌膠噴漆破壞

20多歲男突送急診！醫點名「最糟糕1習慣」嘆：已胃穿孔

寶雅上半年營收破105億元　持續展店挹注業績

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

UNIQLO「免費好康」被挖出

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

今雨區擴大！明防大雷雨　最新成颱機率曝

吃光2桶飯還負評　北科大學生願道歉

暑假飛東京「5天4夜機+酒」才2萬！　達人吃驚

營隊聚餐掀「白飯之亂」　北科大學生再道歉：下次會先預約

狂嗑白飯刷負評遭炎上！北科大學生夜奔熱炒店道歉：已解開誤會

更多熱門

相關新聞

台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

台鐵R200新柴電機車驚艷曝光！鐵道迷擠爆扇型車庫　年底前上路

台鐵新購R200型新柴電機車今(10)日下午在彰化扇形車庫首度曝光，台鐵更集結跨世代12輛各種現役和退役柴電機車齊亮相，新柴電機車預計年底前投入營運，台鐵局表示，未來將陸續淘汰老舊機車頭，提升行車運轉安全效能，R200將為國家運輸「更強大的後盾」。

機場商家「免招標延約」挨批開後門！學者：交通部應說清楚

機場商家「免招標延約」挨批開後門！學者：交通部應說清楚

台中機場航廈整建完工！1年內全面恢復14條航線　拚擴建第三航廈

台中機場航廈整建完工！1年內全面恢復14條航線　拚擴建第三航廈

上路6天！全台逾460萬人次狂刷通勤月票　搭捷運破200萬大關

上路6天！全台逾460萬人次狂刷通勤月票　搭捷運破200萬大關

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

通勤月票頻傳卡關！基層人仰馬翻「解決到半夜」　交部：加速優化

關鍵字：

桃機松機昇恆昌延長營運期延約9年10年交通部民航局桃園機場公司

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

獨／花蓮外海將有8↑強震！學者預警

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

UNIQLO「免費好康」被挖出

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面