冰島火山噴發影片曝！　俯拍地表像燒出大洞

Right now, Iceland is experiencing a new volcanic eruption!



The scene is like a gateway to another world...



Credit: shots(dot)am on IG

Source: IG#volcano pic.twitter.com/Hk853glr1K — Nicolas Neubert (@iamneubert) July 10, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）地區在過去幾天測到頻繁地震，5日更測得24小時內2200餘次的地震，附近一座火山終於在10日噴發。極高溫的岩漿流出後遇冷冷卻成黑色表面，空中俯拍宛如在地表燒出一個大坑洞。

路透社報導，冰島氣象局（IMO）服務與研究部門的羅伯茨（Matthew Roberts）表示，目前為止，火山噴發的程度還算「非常小」，對該地區的居民並未造成立即危險。





▲冰島火山噴發。（圖／翻攝推特「@iamneubert」）

首都內的凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport ），官網上也表示火山噴發程度並未對機場造成影響。冰島氣象局的專家們將會評估岩漿噴發的確切地點，以及在接下來數小時後，噴發情形如何發展。

BREAKING: Volcano is erupting for the third year in a row near Iceland's capital Reykjavik.pic.twitter.com/Hldz7cd1i1 — The Spectator Index (@spectatorindex) July 10, 2023

當地媒體播放的影像顯示，距離首都雷克雅維克僅30公里的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano），山口和裂縫處流瀉出岩漿。

事實上該地區是火山噴發和地震的熱區，2021年3月，熔岩從法格拉達爾火山系統長達500至700公尺的裂縫中噴出，活躍的火山活動在該年持續了6個月，吸引許多冰島居民和旅客前往觀賞。2022年8月，同一地區火山噴發也長達3周。