菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

▲呂宋島東南端的馬永火山（Mayon Volcano）已處於噴發狀態。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓火山暨地震研究所9日表示，位於呂宋島東南端的馬永火山（Mayon Volcano）已處於噴發狀態，過去24小時內已發生199次落石、6次火山碎屑流，且火山還噴出的蒸氣高達800公尺。目前火山所在的阿爾拜省政府已下令附近3000位居民撤離。

根據CNN報導，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）9日表示，馬永火山已處於噴發狀態，由於危險噴發的趨勢增加，目前處於3級警戒狀態，火山所在的阿爾拜省（Albay）政府已下令附近居民撤離。

After Alert Level 3 was announced, this is Mayon Volcano now Spewing Lava. Take care Albayanos #MayonVolcano pic.twitter.com/3qOZaWOLt0 — arkitrader (@arkitrader1) June 8, 2023

Phivolcs指出，從8日上午5時到9日上午5時之間，馬永火山已發生199次落石、6次火山碎屑流；由熱氣和熔岩組成的火山碎屑流從火山口噴出後，已沿著火山向下流了500至2000公尺，而火山還噴出的蒸氣高達800公尺。

附近城鎮的居民可以清楚看到熾熱的岩漿從火山口冒出，阿爾拜省也開始出現火山灰，目前已撤離住在永久危險區的3000位居民。阿爾拜省政府表示，當地將於9日下午2時進入災難緊急狀態，目前撤離範圍是火山周圍6公里，大約有1萬人受到影響。

Phivolcs主任巴科科爾（Teresito Bacolcol）指出，取決於馬永火山的噴發狀況，可能出現兩種狀況，第一種情況可能類似於2018年的噴發，當時流出的熔岩大約蔓延3公里長，但噴發活動就會接著停止；第二種情況就是升至4級警戒，「意味著即將發生危險的火山噴發。」