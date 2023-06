菲律賓「馬永火山」熔岩直流！幾天內恐危險爆發　緊急疏散上萬人

▲菲律賓馬永火山處於噴發狀態,當局緊急疏散1萬3000人。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

菲律賓呂宋島「馬永火山」(Mayon Volcano)11日開始噴發熔岩,目前處於3級警戒狀態,代表隨時都可能發生火山噴發活動,當局已緊急疏散當地9成居民。菲律賓火山暨地震研究所警告,火山在幾周甚至幾天內會發生危險爆發,如果火山持續活躍,將把警戒級別提升至4級。

▲馬永火山8日被監測到火山活動。(圖/達志影像/美聯社)



根據CNN報導,馬永火山自8日開始蠢蠢欲動,阿爾拜省(Albay)政府宣布進入災難狀態,緊急疏散方圓6公里內居民。目前已疏散1萬3000多人,以及上萬頭牛、羊、豬隻,分布於22個臨時避難所。

菲律賓火山暨地震研究所(Phivolcs)表示,在過去24小時內,馬永火山共發生21次弱火山地震、260次落石、火山口的熔岩流活動,以及由熱氣、火山灰和熔岩組成的火山碎屑流。Phivolcs主任巴科科爾(Teresito Bacolcol)指出,馬永火山11日晚間噴發,熔岩已向下流動至距離火山口約500公尺遠的位置。

WATCH: Mayon Volcano glows in the night sky as lava and bright orange rocks fall down its slopes this evening.



State volcanologists earlier placed Mayon under Alert Level 3, warning nearby residents of possible explosive activity.



???? Jolly Gozon, Lowie Quijada/CNN Philippines pic.twitter.com/GUsKLh3xuC