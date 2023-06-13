菲律賓「馬永火山」熔岩直流！幾天內恐危險爆發　緊急疏散上萬人

▲菲律賓馬永火山處於噴發狀態，當局緊急疏散1萬3000人。（圖／路透）
實習記者任庭儀／編譯
菲律賓呂宋島「馬永火山」（Mayon Volcano）11日開始噴發熔岩，目前處於3級警戒狀態，代表隨時都可能發生火山噴發活動，當局已緊急疏散當地9成居民。菲律賓火山暨地震研究所警告，火山在幾周甚至幾天內會發生危險爆發，如果火山持續活躍，將把警戒級別提升至4級。
▲馬永火山8日被監測到火山活動。（圖／達志影像／美聯社）
根據CNN報導，馬永火山自8日開始蠢蠢欲動，阿爾拜省（Albay）政府宣布進入災難狀態，緊急疏散方圓6公里內居民。目前已疏散1萬3000多人，以及上萬頭牛、羊、豬隻，分布於22個臨時避難所。
菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，在過去24小時內，馬永火山共發生21次弱火山地震、260次落石、火山口的熔岩流活動，以及由熱氣、火山灰和熔岩組成的火山碎屑流。Phivolcs主任巴科科爾（Teresito Bacolcol）指出，馬永火山11日晚間噴發，熔岩已向下流動至距離火山口約500公尺遠的位置。
WATCH: Mayon Volcano glows in the night sky as lava and bright orange rocks fall down its slopes this evening.— CNN Philippines (@cnnphilippines) June 11, 2023
State volcanologists earlier placed Mayon under Alert Level 3, warning nearby residents of possible explosive activity.
???? Jolly Gozon, Lowie Quijada/CNN Philippines pic.twitter.com/GUsKLh3xuC
巴科科爾說，相較於爆炸式噴發，溢流式噴發通常不那麼猛烈，產生的火山灰和氣體也比爆炸性噴發少。他們正在密切監測馬永火山的情況，如果火山地震和地下岩漿體膨脹活動增加，就可能會發生危險的噴發活動，他們可能會將警戒級別提高至5級中的4級。
馬永火山是世界上最活躍的火山之一，2018年曾發生猛烈爆發，當時落下的火山灰覆蓋吉諾巴坦市（Guinobatan），有2萬4000多人被迫撤離。
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